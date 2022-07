Journée nationale de la rébellion cubaine : Le 69e anniversaire célébré à Ouagadougou

L’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro, a convié ses compatriotes résidents à Ouagadougou et les amis de Cuba, à la célébration du 69e anniversaire de «la Journée nationale de la rébellion », le mardi 26 juillet 2022. La diplomate a appelé une fois de plus à la levée du blocus économique contre son pays.

Le 26 juillet 1953 est une date majeure dans l’histoire de la république Cubaine. Elle marque le point de départ des actions en faveur de la révolution cubaine du 1er janvier 1959. En effet, ce jour symbolise le début de la lutte insurrectionnelle, commencée par le leader de la révolution cubaine, Fidel Castro et ses camarades. 131 jeunes cubains sans expérience militaire, animés par le patriotisme et la foi en leurs idéaux de justice, ont attaqué simultanément deux casernes militaires, celle de « Moncada » et de « Carlos Manuel de Céspedes » situées dans la partie orientale de l’ile des caraïbes. L’action a été un échec au regard de l’inexpérience de Fidel Castro et de ses camarades. En dépit de cela, ce moment a été fondateur dans la formation de l’armée rebelles dans les montagnes de la Sierra Maestra.

A l’occasion du 69e anniversaire de cette journée, l’ambassadrice de Cuba au Burkina, Nadieska Navarro, a rappelé l’engagement militant du leader charismatique de la Révolution cubaine Fidel Castro devant un parterre d’invités, dans la soirée du mardi 26 juillet 2022, à sa résidence à Ouagadougou. La diplomate cubaine a précisé qu’une pression populaire a été accentuée sur le régime tyrannique Fulgence Batista afin d’obtenir une amnistie et la libération de Fidel Castro et ses camarades en 1955. La fuite de Batista aux premières heures du 1er janvier 1959 consacre le triomphe de la Révolution cubaine, qui va vite se retrouver face l’impérialisme américain.

Contre le blocus

« Cuba souffre depuis 1962 d’un injuste et criminel blocus économique, commercial et financier destiné à vaincre le peuple cubain par la faim et des souffrances », a laissé entendre Nadieska Navarro. En dépit de ces difficultés, a-t-elle souligné, la Révolution cubaine a su tenir haut le flambeau de la résistance et de la résilience. « Les raisons de la célébration sont nombreuses aujourd’hui, en dépit des grandes difficultés économiques que traverse le pays. Nous devons célébrer le succès de notre combat contre la terrible pandémie de la Covid-19, avec la production de cinq vaccins cubains, fruit de nos brillants hommes de science avec lesquels nous avons réussi à implémenter un plan de vaccination gratuit pour toute la population », a détaillé l’ambassadrice.

A l’entendre, il est important de commémorer mondialement cet évènement car, la résistance du peuple cubain a été possible grâce à la solidarité de certains pays parmi lesquels le Burkina Faso. « Nous essayons de vous rendre tant d’amitié précieuse et désintéressée en partageant avec vous le peu que nous avons. C’est pour cette raison que nos médecins et entraineurs sportifs sont au Burkina. Nous coopérons également dans d’autres domaines avec modestie et altruisme », a-t-elle indiqué.

Le président de l’association des anciens étudiants burkinabè formés à Cuba, Stanislas Damiba, a réitéré son soutien au peuple cubain en appelant à la levée du blocus injuste contre Cuba. « Ce 26 juillet est un symbole de notre appartenance au peuple cubain dont nous sommes les fruits de l’amitié entre les deux hommes qui ont marqué l’histoire de l’humanité, tout entière, Fidel Castro et le père de la révolution, burkinabè, Thomas Sankara », a-t-il déclaré.

Karim BADOLO

Hadéja KEITA

(Stagiaire)