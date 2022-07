Chefferie administrative : Bifaté II sur le trône du canton de Gaoua

Le nouveau chef de canton de Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, Binkoété Oussé Albert dit Bifaté II, a été intronisé, le vendredi 29 juillet 2022 à Gaoua. La cérémonie a connu la participation de plusieurs délégations de chefs coutumiers venues de l’intérieur du Burkina Faso mais aussi du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Binkoété Oussé Albert dit Bifaté II (l’enfant perdu en langue locale lobiri) est désormais le 5e chef de canton de Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Il a reçu ses attributs, le vendredi 29 juillet 2022. Il succède à Yari Oussé, son « père » qui a régné sur le canton durant 27 ans. Le nouveau chef entend œuvrer, à l’image de son prédécesseur, à la cohésion sociale et à la promotion de la paix dans le canton. Plusieurs actes ont marqué le cérémonial.

D’abord, très tôt dans la matinée, le nouveau chef, accompagné de ses notables, a honoré la cérémonie traditionnelle d’intronisation, dans l’intimité, avec des sacrifices faits aux ancêtres. L’événement s’est poursuivi à la place de la Nation de Gaoua où a eu lieu la grande cérémonie qui a rassemblé les populations de la région, des délégations de chefs coutumiers et traditionnels de différents royaumes et cantons du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Libation, prestations artistiques et culturelles, messages de félicitation et de bénédiction ont constitué les temps forts de la cérémonie. Concernant le processus d’intronisation, le notable Warsité Ollo Palé a précisé que dans la tradition lobi, c’est le chef de terre qui est chargé d’asseoir le chef. « La première démarche a consisté pour le chef de terre de consulter pour voir si le terrain est fertile. Lorsqu’il se rend compte qu’il y a des problèmes, il essaie d’arranger avec Dieu et les ancêtres.

L’autre étape, celle de sa famille et de toute la population, va consister à aider le nouveau chef dans sa mission », a expliqué le notable. Revenant sur le mode de désignation, Warsité Ollo Palé a indiqué qu’au décès de son père, les autorités administratives ont

souhaité que quelqu’un le remplace au trône. Aussi, a-t-il poursuivi, avant son décès, le défunt chef de canton avait appelé à ne pas laisser le poste vacant. « Il m’a dit : tous mes frères sont décédés et il ne reste que nos enfants et parmi eux, choisissez un. Trois jours après sa disparition, j’ai réuni tous les enfants pour leur présentater la situation. C’est ainsi que leur choix a porté sur Binkoété Oussé Albert », a relaté le notable.

De la parenté à plaisanterie

La phase d’intronisation passée, le notable a laissé entendre que Bifaté II pourrait désigner des points focaux dans les quartiers et villages afin de l’assister. Présent à l’événement, les parents à plaisanterie de la région des Cascades ont témoigné les relations histoiriques entre les deux régions. « Nous sommes venus en tant qu’invités spéciaux pour rehausser l’image de la cérémonie. Sans nous, ce chef ne peut pas être intronisé. Il a fallu que nous donnons notre accord dès la première étape », a lancé le représentant de la jeunesse de la chefferie du canton de Karaborola, Hamidou Midassan.

Pour lui, ces liens de parenté entre les Lobis et les Sénoufos doivent perdurer. En marge de l’intronisation, plusieurs autres activités ont été organisées dans le but de promouvoir la culture lobi. Il s’agit, notamment, de la fête des récoltes ou lam-binan ”, une nuit de distinction des acteurs de paix, de panels et une exposition des produits locaux.

Joseph HARO