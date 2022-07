Prix panafricain de la ré-assurance: Paténéma Oumar Ouédraogo lauréat

Le rédacteur en chef adjoint de Sidwaya, Paténéma Oumar Ouédraogo, a été désigné lauréat du Prix panafricain de la ré-assurance dans la catégorie langue française, le vendredi 29 juillet 2022, à Lagos au Nigéria.

La VIIe édition du Prix panafricain de la ré-assurance a livré ses résultats. Parmi plus de 100 candidats originaires de 22 pays africains, le rédacteur en chef adjoint de Sidwaya, Paténéma Oumar Ouédraogo, a été déclaré lauréat. C’était le vendredi 29 juillet 2022 à Lagos au Nigéria. Nominé dans la catégorie presse écrite, en ligne et audiovisuelle en français, Paténéma Oumar Ouédraogo a été désigné vainqueur face à ses concurrents du Maroc et de la France, par un jury composé de dirigeants du secteur des assurances et des membres de la presse économique du continent africain.

L’œuvre primée est intitulée « Economie informelle : le difficile accès des compagnies d’assurance ». Selon le président du jury, Michael Wilson, les œuvres ont tourné autour de l’assurance inclusive à savoir, comment réussir à faire profiter ses bienfaits à la société dans sa globalité ? « Les lauréats de cette édition ont traité des thématiques pertinentes et variées. Elles prennent en compte les questions d’actualité en explorant le rôle du secteur des assurances dans l’établissement d’un climat de confiance pour les investissements, en passant par les réponses liées aux problématiques du développement et de la croissance durable à travers les assurances.

Cela avec en toile de fond, une place de choix accordée à l’humain dans des récits intéressants », a-t-il précisé. En rappel, les prix panafricains de la ré-assurance ont pour objectif de mettre en relief le travail exceptionnel accompli par les journalistes qui rendent compte des développements dans le secteur de l’assurance à travers toute l’Afrique.

La Rédaction

Palmarès du Prix panafricain de la ré-assurance

1. Catégorie presse écrite (Anglais) : Tunde Ajaja, Nigeria

2. Catégorie audiovisuelle (Anglais) : Destiny Abanyem Onyemihia, Nigeria

3. Catégorie presse en ligne (Anglais) : Felix Dela Klutse, Ghana

4. Catégorie presse écrite, en ligne et audiovisuelle (Arabe) : Atif Fahim Mahrous, Egypte

5. Catégorie presse écrite, en ligne et audiovisuelle (Français) : Paténéma Oumar Ouédraogo, Burkina Faso

6. Prix Dr Fémi du futur Talent : Fraterne Ndacyayisenga, Rwanda