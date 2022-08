Situation nationale : Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a présidé ce lundi, une session du Conseil supérieur de la défense nationale

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a réuni ce matin le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN) autour de la situation sécuritaire de notre pays.

Au cours de cette rencontre, les membres du Conseil supérieur de la défense nationale vont faire le point de la situation sécuritaire, évaluer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste afin de dégager des perspectives.

Il s’agira de dresser le bilan de la mise en œuvre des orientations et des instructions issues de la dernière session du 20 juin 2022, de faire le point de l’interdiction à la circulation des motos de type Aloba et de même nature dans certaines localités du pays, de la mise en place des zones d’intérêt militaire, de la création de la Brigade de veille et de défense patriotique. Ils feront également un point sur les Groupes des unités mobiles d’intervention.

Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, donnera des instructions à même de contribuer à réorienter les interventions aussi bien militaires que humanitaires sur le terrain.

Sidwaya.info

Source :Direction de la communication de la Présidence du Faso