Assemblée Générale des Editions Sidwaya : La directrice générale échange avec le personnel

L’assemblée générale des travailleurs de la Maison commune s’est tenue, ce mercredi 3 août 2022, à la salle de rédaction du Quotidien. Présidée par la Directrice générale, Assétou Badoh, cette rencontre a permis au personnel d’échanger sur des sujets qui touchent à la vie de l’entreprise.

Au cours des échanges, Mme Badoh a tenu d’abord à féliciter le dynamisme des travailleurs qui ne ménagent aucun effort quotidiennement pour permettre à Sidwaya d’occuper cette place de choix dans l’univers médiatique au Burkina Faso et à l’international.

Ensuite, elle a rappelé le contexte difficile marqué par la crise sécuritaire et la guerre en Ukraine qui a entrainé le renchérissement du prix du papier journal. A cet effet, elle note tout de même une satisfaction en ce qui concerne les PIP réalisés, en dépit de la rareté des ressources. Elle a donc saisi l’occasion pour témoigner toute sa reconnaissance au comité de sélection des PIP et à la Direction des rédactions pour le travail de suivi. Quant à la chaîne financière et commerciale, elle note un résultat assez satisfaisant à mi-parcours.

Malgré cette performance, elle a exhorté l’ensemble des acteurs de la chaîne à redoubler d’efforts afin d’engranger des meilleurs résultats en fin d’année. Par ailleurs, la première responsable du journal de tous les Burkinabè a lancé un appel à l’endroit des travailleurs à faire preuve de rationalité dans les dépenses et à conjuguer les efforts pour l’atteinte des objectifs.

Enfin, ce cadre d’échanges a également permis aux agents de soumettre leurs préoccupations à la Directrice générale. Pour ce faire, elle a promis de les prendre en compte.

Service communication des Editions Sidwaya