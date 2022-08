62e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso : le roi Salman et le Prince héritier saoudien bin Salman félicitent le président du Faso

Ceci est un message du ministère saoudien des Affaires Etrangères adressé au president du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba à l’occasion de ce jour 4 août 2022 représentant la date anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Vice-président du Conseil des ministres, a adressé un message de félicitations Paul Henri Sandaogo Damiba, président de transition du Burkina Faso, à l’occasion de la mémoire de l’indépendance de son pays.

Son Altesse le Prince Héritier a adressé ses plus félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Son Excellence, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso, davantage de progrès et de prospérité.

Ministère saoudien des Affaires étrangères