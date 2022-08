Le Burkina et le Niger en passe d’élaborer une stratégie commune

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Barthélémy Simporé et son homologue du Niger, Alkassoum Indattou, ont eu une séance de travail afin d’échanger sur la coopération militaire entre les deux Etats, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’était dans l’après-midi du lundi 22 août 2022, à Ouagadougou.

Les armées du Burkina et du Niger veulent renforcer davantage leur collaboration militaire pour plus d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette dynamique, les ministres en charge de la défense des deux pays ont eu une séance de travail, dans l’après-midi du lundi 22 août 2022 à Ouagadougou. A cette rencontre, les deux délégations ont échangé principalement sur la coopération militaire en vue de venir à bout de l’hydre terroriste. « Cette rencontre a permis de passer en revue des sujets d’intérêt commun et de définir les modalités pratiques d’un projet de protocole d’accord de coopération militaire », a indiqué le communiqué final, issu de la rencontre. Selon ledit communiqué, après la présentation sécuritaire, les deux délégations ont échangé sur une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, le concept d’opérations conjointes et un projet d’accord de coopération militaire. Selon le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso, Barthélémy Simporé, des actions communes entre le Burkina et le Niger ont déjà eu lieu avec des acquis engrangés.

Il a cité, entre autres, l’opération Taanli et d’autres actions offensives. D’où le passage du communiqué final qui stipule que « les deux parties se sont félicitées du dynamisme et des acquis de la coopération entre les deux armées ». Il a ajouté que les conclusions des travaux vont permettre de renforcer la coopération, car étant, de son point de vue, le seul moyen capable de venir à bout du terrorisme. « Ils se sont engagés à renforcer cette coopération pour le bonheur de leurs populations respectives », précise le document à l’issue de la rencontre. « Nous avons analysé nos faiblesses dans la coopération entre nos deux pays », a confié le ministre nigérien de la Défense, Alkassoum Indattou. Pour lui, cette rencontre va permettre aux deux armées de mieux s’organiser mutuellement afin de vaincre le terrorisme qui, selon lui, est aussi une question d’ordre international.

Soumaïla BONKOUNGOU &

Issiaka DRABO (stagiaire)