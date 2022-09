Administration des douanes : 79 contrôleurs et inspecteurs en renfort

79 élèves -contrôleurs et inspecteurs des douanes ont reçu leur parchemin de fin de formation, le lundi 12 août 2022, à l’Ecole nationale des douanes (END) à Ouagadougou, avec pour nom de baptême « Ethique et excellence ».

Ils sont au total 79 élèves-douaniers à effectuer leur sortie de promotion, après deux années d’études, à l’Ecole nationale des douanes (END). Ils ont reçu leur diplôme, le lundi 12 septembre 2022, à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie dans l’enceinte de l’établissement. Il s’agit de 45 contrôleurs et 34 inspecteurs des douanes, respectivement de la 32e et 28e promotion de l’école. Les majors sont : le contrôleur des douanes, Souleymane Tiendrébéogo et l’inspecteur des douanes, Yempabou Ouoba. La cuvée 2022 est composée de nationalités de cinq pays, à savoir la Guinée-Bissau, le Congo, la Centrafrique, le Tchad et le Burkina Faso. Parmi, les impétrants, il y a 16 femmes dont huit contrôleurs des douanes.

Le Directeur général (DG) de l’END, l’inspecteur divisionnaire des douanes, Casimir Sawadogo, a indiqué que tous les cours ont été dispensés, conformément aux programmes scolaires sans difficultés, avec un taux de succès global de 92, 45%. Le premier responsable de l’institution s’est dit convaincu que ces nouvelles compétences vont contribuer au renforcement des capacités de l’administration douanière pour une meilleure mobilisation des ressources publiques. « La qualité de la formation est à l’image du sacrifice, du dynamisme et de l’amour du travail bien fait qu’incarne le personnel de l’institution», a soutenu le DG de l’END. A ses anciens pensionnaires, il les a exhortés à mettre en œuvre tous les enseignements reçus au cours de la formation et de prendre à bras-le-corps, la valeur de l’éthique. « Nous sommes tous conscients des défis qui nous attendent sur le terrain et nous sommes prêts à accomplir avec professionnalisme les missions assignées à nos administrations respectives», a déclaré le délégué général de la promotion, l’inspecteur des douanes, Mohamed Ouédraogo. Fier d’être le fruit du « temple du savoir, du savoir-faire et du savoir-être» qu’est l’END, Mohamed Ouédraogo a confié que son école est reconnue comme étant une destination privilégiée par les étudiants de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de ceux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ethique et excellence

La promotion 2022 a été baptisée « Ethique et excellence », par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Séglaro Abel Somé. Au regard du contexte sécuritaire, il a appelé les impétrants à plus de vigilance et à soutenir les forces de l’ordre et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, il les a instruits à se départir de la corruption dans leur mission de mobilisation des finances. A son tour, le parrain de la promotion, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, a déclaré que le nom de baptême « Ethique et excellence» est l’expression de la réponse multidimensionnelle aux défis sécuritaire, humanitaire et économique que traverse le pays des Hommes intègres. Il a aussi invité ses filleuls à faire preuve de discipline, de rigueur et d’intégrité. Il les a encouragés également au travail car la réussite appartient aux vaillants et aux excellents. Au-delà de sa personne, le parrain a fait savoir que le choix de ses filleuls honore la communauté des affaires du Burkina Faso et la CCI-BF qu’il représente et qui entretient une relation vieille de 60 ans avec les douanes du Burkina Faso. A l’occasion, il a offert 21 millions F CFA à l’END pour l’achat de matériel pour la formation des élèves.

Mariam OUEDRAOGO

Hernan Armel SAWADOGO (Stagiaire)