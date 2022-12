50e anniversaire des caisses populaires : les activités déclinées aux médias

Le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) a animé une conférence de presse sur la mise en œuvre des activités commémoratives de son 50e anniversaire qui ont jalonné l’année, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou.

Depuis 1972, le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) s’est donné comme missions de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres ainsi que de la communauté, dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle et collective. Cette amélioration, selon ses responsables, se fait continuellement à travers la mobilisation de l’épargne locale, le développement d’entreprises coopératives d’épargnes et de crédits fiables et rentables, la promotion des services financiers accessibles et adaptés.

A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités commémoratives du cinquantenaire qui se déroulent tout au long de l’année, le RCPB a animé une conférence de presse, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou. Cette rencontre avec les Hommes de medias a été présidée par la Directrice générale (DG) du RCPB, Azaratou Sondo/Nignan. Pour elle, ce face à face avec la presse représente une tribune privilégiée pour promouvoir les activités du jubilé d’or du RCPB au service des populations. Ce sont, a-t-elle cité : la production d’un livret de témoignage des membres, la production et la diffusion d’un film du cinquantenaire, la production d’un documentaire thématique de capitalisation, la construction d’au moins trois écoles primaires dans la province de la Bougouriba (région du Sud-Ouest). Sur cette liste, figurent également la réalisation d’un branding et le relookage des trois premières caisses populaires que sont les agences actuelles de Dédougou, Dissin, et Koper, des dons et prises en charge divers, l’organisation de la nuit des bâtisseurs et d’une course cycliste du cinquantenaire, a-t-elle ajouté.

Des maillons importants

Azaratou Sondo/Nignan a indiqué que les caisses populaires ont été des maillons importants du développement du Burkina Faso durant ces 50 dernières années à travers l’inclusion financière des couches les plus vulnérables. « Cela s’est traduit notamment par notre forte contribution à la mise en place d’institutions pour promouvoir un ancrage fort des systèmes financiers décentralisés. Aussi, nous avons été des acteurs majeurs pour le rayonnement de ces structures », a-t-elle fait savoir.

A l’écouter, auréolé par toutes les expériences accumulées durant toutes ces années, le RCPB met à la disposition de la population une gamme de produits et services variés à savoir des produits d’épargne, de crédits, d’assurance, des produits monétiques et digitaux et des services financiers ordinaires. En effet, a soutenu Mme Sondo, la construction du RCPB s’est faite avec l’accompagnement de plusieurs Partenaires techniques et financiers (PTF) dont l’Etat, le Développement international des jardins (DID), l’Appui au développement autonome (ADA), etc. Par ailleurs, leader du secteur de la micro-finance, le RCPB accompagne de façon conséquente l’Etat dans le financement de tous les secteurs d’activités, a-t-elle laissé entendre. « Au moins 7 000 000 de Burkinabè servis annuellement, l’injection annuelle de plus de 80 milliards F CFA dans l’économie nationale soit un cumul de plus de 4 000 milliards F CFA sur cinq décennies, l’encadrement de plus de 15 000 stagiaires, la création de plus de 86 000 emplois indirects et plus de 2 000 emplois directs, de plus de 15 milliards F CFA d’impôts à travers le reversement de l’IUTS », a déclaré Mme Sondo. Quels sont les enjeux liés à la célébration des 50 ans du RCPB ? Face à cette préoccupation des journalistes, l’ancien DG du RCPB et parrain du cinquantenaire, Alpha Ouédraogo, a relevé que ce jubilé d’or est célébré sous le sceau du développement inclusif. La RCPB est l’institution de micro-finance la plus importante et la plus ancienne du pays des Hommes intègres. Il fait partie des plus grandes de l’Afrique de l’Ouest et couvre l’ensemble du territoire burkinabé avec plus de 200 points de vente.

Estelle KONKOBO (Stagiaire)