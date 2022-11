8ème édition du festival de film scientifique : 4 jours de projection pour promouvoir « l’égalité des chances dans la science »

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Goethe-Institut ont lancé la 8e édition du festival de film scientifique le mardi 8 novembre 2022 à Ouagadougou. Jusqu’au 12 novembre, une dizaine de films sur différentes thématiques scientifiques seront projetés à l’institut allemand, à l’espace Gambidi et dans 17 établissements secondaires à Koudougou, Sabou, Tanghin-Dassouri, Ziniaré et Loumbila.

L’ouverture hors de la capitale constitue d’ailleurs une particularité de cette 8e édition placée sous le thème « l’égalité des chances dans la science ».

Ce thème souligne la philosophie de l’IRD qui prône une science équitable, co-construite avec les communautés scientifiques et les sociétés du sud et qui tient compte des savoirs endogènes en vue d’aboutir à un fort impact sociétal et environnemental, a expliqué le représentant de l’IRD au Burkina Faso, Fabrice Courtin.

« Le festival de film scientifique est l’occasion de montrer par l’image quelques défis majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées, et les solutions qui peuvent permettre de les relever. Nous espérons aussi qu’il suscitera des vocations de chercheurs à l’issue des différentes projections », a-t-il ajouté.

L’objectif éducatif est également l’une des motivations du Goethe-Institut dans l’organisation de ce festival, selon les explications du responsable de la coopération éducative du centre allemand, Sabbi Zongo, représentant le directeur du Goethe Institut à la cérémonie de lancement officiel de cette 8e édition.

Il a souligné que le Goethe-Institut soutient l’éducation au Burkina Faso et fait la promotion de la langue allemande.

« Il s’agit surtout de développer la curiosité des élèves sur la technologie, la science et éveiller la conscience des populations sur des problématiques sociales. », a précisé M. Zongo.

La sélection des films à projeter lors de cette 8ème édition comprend trois courts-métrages sur des thématiques de recherche abordées par des doctorants de l’IRD, des films réalisés en collaboration avec l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS). L’objectif étant de rendre les thématiques abordées plus visibles aux yeux de la société.

Le public participant à la cérémonie d’ouverture a pu aussi voir le film du journaliste scientifique, Karim Namoano, intitulé « Le Surcis », réalisé avec l’accompagnement de l’institut Goethe et de l’IRD et qui alerte l’opinion publique sur le danger des pesticides.

« Le constat fait froid dans le dos. Parce que quand vous approchez un chercheur qui a enquêté sur plusieurs années, qui a été au contact sur plusieurs jours avec les producteurs, vous vous rendez compte que nous sommes en danger dans la mesure où nous consommons des produits sans savoir dans quelles conditions ils ont été semés, récoltés et acheminés jusqu’à nous et encore moins quels éléments ont été utilisés pour leur production.», a indiqué le réalisateur.

Le festival de film scientifique est une célébration de la communication scientifique en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Il est organisé au Burkina Faso depuis 2015 à travers un partenariat entre l’IRD et le Goethe-Institut.

Fabé Mamadou OUATTARA

Sidwaya.info