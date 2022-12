Abus de biens publics : l’ex directeur général de la Semaine Nationale de la Culture, Bamassa Ouattara déposé à la maison d’arrêt de Bobo-Dioulasso

L’ancien directeur général de la Semaine national de la culture (SNC), Bamassa Ouattara, a été déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) depuis le mardi 6 décembre 2022.

Il est poursuivi par le parquet du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour détournement de deniers publics après une dénonciation du comité régional du Réseau national de lutte anti-corruption des Hauts-Bassins (RENLAC-HBS).

Selon les sources contactées par sidwaya.info, l’ex-DG est accusé d’abus de fonction, notamment, pour avoir mis en location du matériel public non dédié à cela.

C’est le cas par exemple de matelas, de l’eau et de l’électricité. Il est soupçonné d’avoir loué des matelas de l’institution à hauteur de 500F l’unité et fournit de l’eau et de l’électricité lors de certaines activités ponctuelles hors SNC qui se déroulaient au sein de la SNC ou dans les environs, moyennant rémunération qu’il empochait.

Selon nos informations, hormis les infrastructures, ces matériels (matelas, eau, électricité) ne font pas partie de ce qui peut être mis en location par l’État.

Nos sources précises que l’ancien DG aurait été interpellé par certains collaborateurs sur ses agissements contraires à l’orthodoxie administrative, mais qu’il n’en a fait qu’à sa tête, au point de poser des actes de représailles contre certains agents.

C’est donc à la suite de la dénonciation du RENLAC sur ces éléments de fait que le parquet a ouvert une information judiciaire contre l’ex-DG pour détournement de deniers publics, entrainant son déferrement à la maison d’arrêt.

Installé en tant que directeur général de la biennale de la culture le 20 décembre 2018, Bamassa Ouattara a été remplacé le 31 août dernier par Christiane Sanon, désormais secrétaire technique de la SNC, nouvelle appellation du poste.

Sidwaya.info