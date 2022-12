Affaire Norbert Zongo : « Nous avons bon espoir que le dossier soit jugé cette année 2023 », Chrysogone Zougmoré

Les organisations de la société civile engagées dans la lutte pour l’élucidation de l’affaire Norbert Zongo ont commemoré le 24e anniversaire de l’assassinat du journaliste et de ses trois compagnons ce mardi 13 décembre 2022 à travers un recueillement au cimetière de Gounghin.

Regroupés autour du Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP), de l’Association des journalistes du Burkina (AJB) et de la Coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés (CCVC) les militants ont exprimé leur soif de justice.

S’adressant à l’illustre disparu, le président de l’AJB lui a assuré que 24 ans après, « le peuple du pays réel » est encore débout avec le même engagement au combat pour la vérité et la justice.

Un engagement teinté d’espoir de voir le bout du tunnel, selon la déclaration du président du Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP), Chrysogone Zougmoré.

« Nous avons bon espoir que le dossier soit jugé dans le courant de cette année 2023. Nous ne désespérons pas que ce procès puisse avoir lieu », a-t-il confié. Cela, en présence des ministres Bassolma Bazié de la Fonction publique et Jean Emmanuel Ouédraogo de la communication.

Sidwaya.info