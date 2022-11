Affaires étrangères et Coopération : Olivia Rouamba et Jean Marie Traoré installés dans leurs fonctions

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba et celui délégué en charge de la Coopération régionale, Jean Marie Traoré, ont été installés dans leurs fonctions respectives par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, le jeudi 3 novembre 2022 à Ouagadougou.

Appelé au « gouvernement de combat » du Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba et Karamoko Jean Marie Traoré ont été officiellement installés dans leurs fonctions respectives de ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur et celui délégué en charge de la Coopération régionale par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, le jeudi 3 novembre 2022 à Ouagadougou. « Le gouvernement auquel vous avez été appelés est un gouvernement de combat qui doit être au service du peuple et travailler pour satisfaire les attentes du peuple », a déclaré le SG du gouvernement.

Et Jacques Sosthène Dingara de préciser, notamment, la mise en œuvre et le suivi de l’engagement du président de la Transition en matière de politique étrangère, de la coopération et de l’inclusion des Burkinabè de l’extérieur aux actions de développement national. Pour la reconquête du territoire national, le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, a invité les collaborateurs et les Burkinabè de l’extérieur à soutenir les ministres dans la réussite des missions de la Transition. La ministre en charge de la diplomatie Burkinabè, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, a souligné que la diplomatie burkinabè amorce « une phase critique et très délicate » de l’histoire de la Nation où elle est appelée à jouer un rôle très crucial pour la sauvegarde et la préservation des acquis afin que le Burkina Faso réintègre convenablement le concert des nations. Et pour y parvenir, la patronne de la diplomatie burkinabè dit compter sur des hommes et des femmes solidaires et parlant d’une même voix. Toutefois, Olivia Rouamba a promis de lutter contre les actions qui visent à saper les résultats durement engrangés grâce aux efforts de tous. Aussi Mme Rouamba a relevé que la différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination. Du reste, le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, a remis à la ministre Olivia Ragnaghnewendé Rouamba le certificat de prise de fonction et les documents qui déclinent la feuille de route du département. Ensuite, le ministre délégué Jean Marie Traoré a reçu ses documents qui lui donnent également les pleins pouvoirs pour agir en toute légalité.

Emmanuel BICABA