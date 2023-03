Assainissement de la ville de Ouagadougou : le PRAVO phase III lancé

Le ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat (MUAH) a lancé, le jeudi 9 mars 2023, le Projet de renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou (PRAVO) phase III.

La grande inondation de 2009 a mis à nu, la faiblesse du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Conçu pour être exécuté en quatre phases suivant un ordre de priorité établi dans le processus de résolution de ces problèmes d’inondation au sein de la métropole, le Projet de renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou (PRAVO) est dans sa phase III. Le lancement des travaux de la tranche conventionnelle a eu lieu, le jeudi 9 mars 2023. Cette troisième phase, prévue pour être exécutée en six mois hors saison des pluies, va permettre à termes, le prolongement de l’aménagement du marigot Kadiogo en béton armé sur une longueur d’environ 1 310 m de section trapézoïdale, l’aménagement d’une mare rectangulaire de 400m/150m et du marigot de Goudrin sur 60m et la mise en œuvre d’un éclairage public le long du canal Kadiogo.

Le coût des travaux de cette tranche conventionnelle est estimé à 4,5 milliards F CFA. Selon le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, le bien-fondé de ce projet n’est plus à démontrer car, ce collecteur permettra d’assembler l’essentiel des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou à travers le parc Bangr-Weogo afin de les déverser hors de la ville. « Nous espérons qu’au terme du projet, on pourra atténuer un tant soit peu, les désagréments liés aux inondations qui sont récurrentes à chaque saison des pluies notamment dans la capitale et dans ces quartiers qui sont spécifiquement concernés par le projet », a déclaré le ministre Sidibé. Il a d’ailleurs instruit l’entreprise en charge des travaux, de tout mettre en œuvre pour finir la grande partie des travaux avant le début de la saison hivernale. Principal partenaire financier de l’Etat burkinabè dans ce projet, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à travers sa cheffe de mission résidente, Emilfreda Bianca De Olivera Adovelande a confié que les résultats déjà obtenus dans le cadre de ce projet sont fort appréciables. C’est pourquoi, son institution souhaite réaffirmer son soutien total et ses encouragements au gouvernement dans la réalisation de ce projet structurants, a-t-elle indiqué.

« En marquant son accord de financement complémentaire pour la réalisation des travaux de la tranche conventionnelle, la BOAD entend renouveler sa confiance et son soutien indéfectible au gouvernement, dans la mise en œuvre de ses projets de développement », a-t-elle souligné. Invitée à respecter le cahier de charges et dans le délai requis pour mettre à la disposition des bénéficiaires, une infrastructure qui réponde à leurs besoins, l’entreprise COGEB international à travers sa représentante Salimatou Bougoumpinga rassure. « COGEB a déjà exécuté la phase I et II sans inconvénient et la phase III sera aussi livrée à temps avec la qualité recommandée », a promis Mme Bougoumpiga. Le PRAVO est financé à hauteur de 30 milliards F CFA par la BOAD.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com