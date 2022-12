Assemblée législative de Transition : Le président Bougouma se confie aux coutumiers et religieux de Sya

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a séjourné les 8 et 9 décembre 2022, à Bobo-Dioulasso. Dans le déroulement de l’agenda de son séjour, il a rendu visite, le vendredi 9 décembre 2022, à des autorités et associations coutumières et religieuses de la cité de Sya.

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a réservé sa première visite officielle hors de Ouagadougou, depuis son élection, à la région des Hauts-Bassins. Dans le cadre de son séjour à Bobo-Dioulasso, Ousmane Bougouma a rendu visite à des autorités et associations coutumières et religieuses de la cité de Sya. Il s’est rendu entre autres, chez le chef de canton de Bobo-Dioulasso, la Communauté musulmane des Hauts-Bassins, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) et l’archevêque de Bobo-Dioulasso. A chaque étape de sa visite, Ousmane Bougouma et sa délégation ont affirmé être venus demander des bénédictions et des conseils pour la réussite de leur mission. « Nous avons souhaité venir auprès des notabilités coutumières et religieuses pour les remercier pour le travail qu’elles abattent et pour aussi demander leurs prières et conseils afin de réussir notre mission », a confié le président de l’ALT.

Et de poursuivre que cette visite s’inscrit dans la dynamique que s’est donnée l’Assemblée législative de Transition. « Lors de notre installation, nous avons pris l’engagement de légiférer autrement. Légiférer autrement, c’est aller vers notre population, afin de recueillir ses observations », a-t-il soutenu. A écouter le président de l’ALT, ses hôtes du jour ont accordé une oreille attentive à la délégation parlementaire. « A toutes les étapes, nous avons été très bien reçus. Ils nous ont rassurés qu’ils sont en prière et qu’ils restent mobilisés pour accompagner la Transition », a indiqué Ousmane Bougouma. L’archevêque de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Ouédraogo, a laissé entendre que c’est avec joie qu’il a accueilli la délégation parlementaire. « Ce que nous ferons, c’est beaucoup prier pour eux et demander à Dieu de leur donner la force, le courage et la lumière pour la mission qui est la leur », a promis Mgr Ouédraogo. La même assurance a été donnée par la Communauté musulmane. Dr Issa Tarpaga, vice-président de la section régionale des Hauts-Bassins de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), a fait savoir la disponibilité de sa structure à accompagner l’équipe de l’ALT, et partant, la Transition. « Nous leur avons assuré de notre disponibilité à accompagner la Transition », a-t-il affirmé.

