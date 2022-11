Assemblée législative de Transition : l’enseignant en droit Ousmane Bougouma élu président

L’enseignant à l’université Thomas Sankara et représentant des forces vives du Plateau central à l’hémicycle, Ousmane Bougouma a été élu ce vendredi 11 novembre 2022 par ses pairs, président de l’Assemblée législative de Transition. Il a obtenu 65 voix contre 2 pour Bénédicte Baïlou sur les 67 votants.

Il succède ainsi au Pr Aboubacar Toguyeni dont le mandat a été écourté par le coup d’Etat du 30 septembre dernier.

Ousmane Bougouma connait bien les défis à relever pour avoir été membre de la précédente équipe de parlementaires de transition et président de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits Humains (CAGIDH)

En tant que juriste, le nouveau président est au faite du rôle de l’organe législatif défini à l’article 84 de la constitution : voter les lois, consentir l’impôt et contrôler l’action du gouvernement .

En plus de cette fonction régalienne, M. Bougouma voit aussi une mission politique dévolue à la Représentation nationale dans ce contexte particulier de crise sécuritaire et humanitaire : » l’Assemblée doit être dynamique pour pouvoir examiner rapidement les projets de texte ou les propositions de texte à fin de conduire à des reformes majeures », relevait-il dans une récente interview après sa désignation par les forces vives du Plateau central.

Le nouveau président estime également que l’Assemblée étant une représentation du peuple, elle doit toujours aller auprès de ce peuple pour rendre compte et aussi recueillir les préoccupations des populations afin de les prendre compte dans les reformes qui vont être engagées.

Il avait d’ailleurs ébauché le profil que devrait avoir le futur président de l’Assemblée législative de Transition qu’il est désormais.

« Le président de l’Assemblée doit être un leader charismatique, avoir une certaine qualité humaine et des compétences. Il doit être un leader qui rassemble et qui s’impose dans la vie publique, avoir des qualités en terme de management des hommes, avoir une certaine humilité, des qualités d’écoute, être dynamique et avoir une parfaite maitrise des institutions, le fonctionnement de l’appareil d’État afin de mieux gérer les urgences du moment », avait-il relevé.

Sidwaya.info

BIOGRAPHIE EXPRESS du PALT Dr Ousmane BOUGOUMA