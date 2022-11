Burkina : La Côte d’Ivoire soutient les nouvelles autorités dans la lutte contre le terrorisme

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a affirmé hier lundi 14 novembre, que les nouvelles autorités burkinabè au pouvoir depuis le 30 septembre 2022, peuvent compter sur le soutien de son pays, dans la lutte contre les groupes armés terroristes.

«Les liens sont particuliers et très étroits entre le Burkina et la Côte d’Ivoire. Nous savons le travail important qu’il a fait. Je lui ai demandé de transmettre aux nouvelles autorités, nos vœux de réussite dans la lutte contre les groupes armés terroristes et lui dire que nous savons que c’est une tâche très difficile pour les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités peuvent compter sur le soutien de la Côte d’Ivoire», a déclaré le président Alassane Ouattara dans une vidéo diffusée lundi soir sur son compte twitter.

Le chef de l’Etat ivoirien s’adressait à l’ambassadeur du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, Mahamadou Zongo, en fin de mission.

Sidwaya.info