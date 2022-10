Burkina : Le Ministre en charge de la Solidarité, Nandy Somé/Diallo, installée

Le ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé/Diallo, a été officiellement installée ce vendredi 28 octobre 2022. Elle a indiqué qu’il est impératif d’œuvrer davantage dans les domaines tels que la protection et l’enregistrement des personnes déplacées internes et leur réinstallation dans les villes et villages.

Aussi, elle a signifié qu’il était nécessaire de réconcilier les Burkinabè afin de renforcer la cohésion sociale.

Sidwaya.info