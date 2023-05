« Carnet de voyage de la Chine » : Lancement de l’activité d’échange de médias à Qingdao, dans le Shandong (Est de la Chine)

La cérémonie de lancement d’une activité d’échange de médias, appelée « Carnet de voyage de la Chine », s’est tenue le 22 mai dans la ville de Qingdao, dans la province du Shandong (est de la Chine). Environ 30 journalistes de 18 pays ont assisté à la cérémonie.

L’activité invite les journalistes à découvrir l’héritage historique et culturel de la Chine, le développement des technologies modernes et le développement de haute qualité réalisé par les villes chinoises.

L’activité sert de pont reliant la Chine et le monde, a déclaré Zhang Xinzhu, membre du Comité permanent du Comité municipal de Qingdao du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité de travail du PCC de l’Organisation de coopération Chine-Shanghai (OCS). ) Local économique et Zone de démonstration de coopération commerciale, Qingdao.

Wu Hailong, président de l’Association chinoise de diplomatie publique, a déclaré que grâce à cette activité, les journalistes étrangers peuvent découvrir une vraie Chine et exprimer ce qu’ils voient et entendent à travers leurs reportages pour présenter une image complète et vigoureuse de la Chine de manière objective.

Chen Renze, directeur adjoint du Bureau de la cybercommunication de l’Administration du cyberespace de Chine, a noté que les journalistes sont un lien important pour établir des contacts étroits entre les gens. « Nous espérons que grâce à cette activité, les journalistes pourront promouvoir la compréhension mutuelle entre la Chine et le monde », a déclaré Chen.

« Cette année marque le 72e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Pakistan et la Chine. Nous sommes impressionnés par les réalisations de Qingdao », a déclaré Saud Faisal, directeur numérique de Pakistan Observer.

Ruslan Kenjaev, rédacteur en chef adjoint du Narodnoe Slovo d’Ouzbékistan, s’est dit profondément impressionné par la vitalité de Qingdao. Ici, il voit comment les trains à grande vitesse raccourcissent le temps de trajet entre les gens et les gens, entre les villes et les villes et entre les pays et les pays.

Outre Qingdao, les journalistes étrangers visiteront également la ville de Weifang, connue pour sa culture du cerf-volant, et la ville de Jining, considérée comme la ville natale du confucianisme, lors de leur séjour d’une semaine dans le Shandong.

Source : Global Times Online