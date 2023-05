Championnats conjoints de taekwondo : De beaux spectacles ce weekend

La Fédération burkinabè de taekwondo (FBT) organise conjointement ses championnats juniors et séniors de la saison 2023 dans la Salle des Arts martiaux à Ouagadougou. Pour la première activité réservée aux juniors, elle déroulera le samedi 20. Dix catégories en hommes et autant en dames seront en compétition et regroupera 84 athlètes. Pour le championnat seniors prévu le lendemain dimanche 21 mai, 59 tireurs se rivaliseront dans la conquête de la médaille d’or synonyme du titre de champion national. Ces deux compétitions connaitront la participation de sept structures déconcentrées de la FBT plus Ouagadougou.

Il s’agit de Orodara, Banfora, Bobo Dioulasso, Koudougou, Dédougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma. Le secrétaire général de la FBT maitre Moustapha Koussoubé, ceinture noire 6e DAN, arbitre international et vice-président de la commission des arbitres de Union africaine de taekwondo invite les parents à faire le déplacement de la Salle des Arts martiaux pour voir leur progéniture à l’œuvre. « J’invite les parents à venir constater la concrétisation du travail abattu durant toute l’année grâce à la confiance qu’ils ont pu faire aux maitres. Le taekwondo est le 2e art martial olympique qui est en train de se développer à grande échelle à travers le monde. Nous proposons aux parents de beaux spectacles ce weekend » a-t-il promis.

