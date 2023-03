Chine : Le PIB a augmenté de 3% en 2022

La première session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN) s’est ouverte le dimanche 5 mars 2023 à Beijing en Chine. A l’occasion, le premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Keqiang a dressé un bilan d’activités du gouvernement jugé “très satisfaisant”.

Durant l’année 2022, le comité central du Parti communiste chinois (PCC), rassemblé autour du président Xi Jinping, a réussi la triple mission de la prévention de la COVID-19, de la stabilisation de l’économie et de la sécurisation du développement de la Chine. C’est ce qu’a laissé entendre le Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Keqiang lors de la cérémonie d’ouverture de la première session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN) tenue le dimanche 5 mars 2023 à Beijing en Chine.

Une cérémonie qui a été essentiellement consacrée à la présentation, par le Premier ministre, du bilan d’activités du gouvernement au cours de l’année 2022 et des cinq dernières années. Au titre de l’année 2022, Li Keqiang s’est réjoui du fait que le Produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3 %.

«12,06 millions de nouveaux emplois ont été créés dans les agglomérations urbaines tandis que le taux de chômage a été réduit à 5,5 % en fin d’année », a-t-il ajouté.

Poursuivant, il a noté que l’indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 2 % et celui de l’import-export de marchandises de 7,7 %. Toujours selon le rapport dressé par le Premier ministre, le taux de déficit budgétaire a été maintenu à 2,8 %, et les prévisions budgétaires des finances centrales réalisées de telle sorte que les dépenses affichent un léger écart favorable.

« Nous sommes parvenus à maintenir l’équilibre de la balance des paiements internationaux et le taux de change du yuan (RMB) a fait preuve d’une relative stabilité par rapport aux autres grandes devises mondiales », a-t-il déclaré.

Par rapport à la production céréalière chinoise qui constitue l’une des plus importantes dans le monde, elle s’est élevée selon Li Keqiang à 685 millions de tonnes en 2022 soit une hausse de 3,7 millions de tonnes.

Par ailleurs, l’économie chinoise a « fait preuve d’une très grande résistance » face aux difficultés de toutes sortes qui l’ont assaillie durant les cinq dernières années, dont celle majeure a été la pandémie de la COVID 19. A cet effet, le premier ministre a fait savoir que plusieurs stratégies ont été mises en œuvre par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises en difficulté.

Un emploi pour 32 millions d’habitants

Il a cité notamment le remboursement du crédit TVA de plus de 2 400 milliards de yuans, la réduction supplémentaire de plus de 1 000 milliards de yuans d’impôts et de frais divers ainsi que le report de paiement de plus de 750 milliards de yuans.

Par ailleurs, dans sa politique de réduction de la pauvreté par le travail dans des projets importants plutôt que par le versement d’aides directes, la Chine a réussi à trouver un emploi à plus de 32 millions de ses habitants, selon le rapport dressé par le chef du gouvernement.

La croissance économique reluisante qu’a connue la Chine au cours de l’année 2022 est à l’image de celle des cinq dernières années.

En effet, au cours de cette période, la Chine a, selon le Premier ministre, réalisé des succès universellement remarqués dans son développement économique et social. Il a estimé à 5,2% l’augmentation moyenne annuelle du PIB durant cette période. Une forte croissance qui a permis, à ses dires, de vaincre la grande pauvreté en Chine.

« Près de 100 millions d’habitants des campagnes sont sortis de la pauvreté, 832 districts ont été rayés de la liste des districts pauvres et plus de 9,6 millions de personnes ont été relogées dans des régions plus prospères », a-t-il clamé, non sans susciter des applaudissements de la part des 2948 députés présents à la session.

Poursuivant, il a souligné que plus de 42 millions d’habitations délabrées ont été démolies ou remises en état au cours des dernières années et plus de 100 millions de personnes habitent désormais dans un logement décent. Le gouvernement chinois a en outre contribué à l’entrée en vigueur de l’accord du Partenariat régional économique global 1 créant ainsi la plus grande zone de libre-échange du monde.

Sur le plan des investissements étrangers et de ceux à l’étranger, la Chine demeure au premier rang mondial de l’avis de Li Keqiang. Aussi, le niveau de vie de la population s’est-elle continuellement améliorée avec une hausse annuelle moyenne des prix à la consommation des ménages de 2,1 %.

« Travailler d’arrache-pied »

Pour le Premier ministre chinois, le seul moyen d’assurer le développement économique et social d’un pays est de travailler d’arrache-pied.

« Durant les cinq années écoulées, nous avons traduit tout engagement par des actes et conjuguer toutes les forces vives pour assurer le développement du pays en prenant pour boussole les aspirations du peuple, en faisant passer son bien avant tout, en s’opposant résolument aux discours creux et grandiloquents, aux coups de rabot, aux projets de simple prestige ainsi qu’aux actions aveugles et irréfléchies », a-t-il confié.

S’il est vrai que c’est la conjugaison de toutes ces actions qui ont permis à la Chine de tant progresser ces dernières années, il faut également reconnaitre, selon Li Keqiang, qu’elle l’a été grâce à la ferme direction du Comité central du PCC rassemblé autour de Xi Jinping ainsi qu’aux efforts conjugués du Parti, de l’armée et du peuple chinois multiethnique.

C’est pourquoi, le Premier ministre a exprimé ses félicitations à l’ensemble des composantes de la société chinoise tout en les invitant à ne pas perdre de vue le fait que la Chine est un grand pays en voie de développement qui se trouve encore au stade primaire du socialisme et dont le développement reste marqué par de nombreux défis. Au nombre de ceux-ci, il a cité, entre autres, les tentatives d’endiguement extérieures, la consolidation de la base de la reprise économique, l’insuffisance de la demande, l’instabilité des anticipations des investisseurs et entrepreneurs privés etc.

Face à tous ces défis, il a égrené certaines pistes sur lesquelles devraient se baser l’action du gouvernement en 2023.

Il s’agit notamment de la mise en place d’un nouveau modèle de développement, de l’amélioration de la coordination entre la lutte contre la COVID-19 et le développement économique et social, de la combinaison entre la stratégie d’accroissement de la demande intérieure avec l’approfondissement de la réforme structurelle de l’offre… « En somme, tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon départ de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne ».

A noter que l’ouverture de la première session de la 14ème APN a été précédée par celle de la première session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple (CCPPC). Ces deux sessions qui constituent les deux évènements majeurs annuels de la vie politique en Chine devront se tenir sur une dizaine de jours.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)