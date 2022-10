Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du CILSS : le Comité régional de programmation et de suivi s’active

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) organise, du 24 au 28 octobre 2022, à Ouagadougou, la 29e réunion ordinaire du Comité régional de programmation et de suivi (CRPS).

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) se prépare pour réussir l’organisation des prochaines sessions ordinaires du conseil des ministres et de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. A cet effet, l’organisation internationale regroupant les pays sahéliens organise, du 24 au 28 octobre 2022, à Ouagadougou, la 29e session ordinaire du comité régional de programmation et de suivi (CRPS). Selon le secrétaire exécutif du CILSS, Dr Abdoulaye Mohamadou, l’objectif de la réunion est d’apprécier les documents soumis par le secrétariat du CILSS avant leur transmission au conseil des ministres et à la conférence des chefs d’Etat. Dr Mohamadou a précisé que le comité va se pencher sur un certain nombre de dossiers « importants » du CILSS. Il s’agit entre autres du plan stratégique 2050 et le plan de travail 2023-2027. Cette réunion, a-t-il fait savoir, est aussi une opportunité d’examiner les textes sur lesquels l’organisation est bâtie. A l’écouter, il y a deux ans, la conférence des chefs d’Etat avaient décidé de la réforme institutionnelle et organisationnelle du CILSS.

« Nous avons procédé à une relecture de ce document et nous allons le soumettre à l’appréciation du CRPS », a-t-il expliqué. Le secrétaire exécutif a, en outre, indiqué que la rencontre va permettre de faire le bilan de l’année en cours en termes d’activités réalisées, de mobilisation de financements… Pour le ministre de la Production et de la Transformation agricoles du Tchad, Laoukein Kourayo Médard, cette session de l’organe consultatif qu’est le CRPS est d’un intérêt capital, en ce sens qu’elle va permettre de faire des propositions afin d’orienter les décisions, résolutions et recommandations du conseil des ministres. Dans une allocution prononcée par visioconférence, il a relevé que les 50 ans d’exercice du CILSS ont permis d’imposer sa notoriété dans des domaines de compétences, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la désertification et la sécheresse, la gestion des ressources naturelles, etc. A l’en croire, les initiatives en cours et le processus de réformes déjà engagé augurent des lendemains meilleurs. Il a laissé entendre qu’il s’agit, entre autres, de la 2e phase du Programme régional des pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO), du Projet 2 du Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), du programme de résilience du système alimentaire. M. Médard a invité le comité à redoubler d’efforts afin d’assurer un mieux-être durable des populations qui fondent de grands espoirs sur leurs actions. Il a salué les partenaires techniques et financiers, notamment l’USAID, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Union européenne pour leur appui au CILSS.

Aly SAWADOGO