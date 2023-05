Coopération culturelle : le Burkina et le Sénégal renforcent leur partenariat

En marge de la réunion ministérielle africaine de la Culture, le ministre en charge de la culture du Burkina Faso et son homologue du Sénégal ont eu une séance de travail, le mardi 23 mai 2023, à Salé, au Maroc. Ils ont échangé sur le renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Le Burkina Faso et le Sénégal sont engagés à travailler ensemble pour réaliser des grands projets culturels. Pour y parvenir, ils ont décidé de consolider davantage les relations entre nos deux pays à travers une coopération culturelle redynamisée. C’est la ville de Salé, à quelques encablures de Rabat, la capitale, qui a servi de cadre d’échanges pour le ministre en charge de la culture du Burkina, Jean Emmanuel Ouédraogo et son homologue, Aliou Sow du Sénégal. « Mon ami et frère Ouédraogo et moi avons des convergences de vue remarquables en ce qui concerne les projets panafricains par la promotion de la culture. Tout au long de la réunion, nous avons défendu ensemble des positions communes quant à la promotion de la culture, des industries culturelles et du monde du cinéma, des différentes formes d’expression artistique », a expliqué le ministre sénégalais, Aliou Sow. Il a réaffirmé la solidarité du Sénégal envers le Burkina, car toutes les initiatives culturelles prises par le Burkina ont toujours le soutien et la présence de son pays. Pour renforcer davantage cette coopération, il a confié : « Je lui ai adressé une invitation officielle de venir dans mon pays le Sénégal pour échanger avec nous et capitaliser aussi comme nous le faisons avec les belles expériences du Burkina ».

De son avis, il y a des projets à dimension panafricaine qu’on ne doit pas laisser à un seul pays, notamment le Mémorial Thomas- Sankara…parce qu’aujourd’hui, « vous trouverez dans tous les pays des jeunes qui sont porteurs de ses valeurs, de son combat, ses principes ». Il a ajouté : « Il y a beaucoup de dossiers dans ce pays qui fait de la culture, une priorité. Nous avons vu le président porter de la plus belle des manières des projets culturels. J’ai invité mes homologues africains à mutualiser nos efforts et pour faire participer nos pays respectifs à la prise en charge de tels projets à dimension continentale ». Les deux ministres, a-t-il révélé, ont les mêmes positions par rapport à la nécessité de créer un cadre formel des ministres en charge de la culture au niveau du continent et de s’approprier certains grands programmes culturels. « Le FESPACO, cet organe réunissant les ministres africains de la Culture, nous devons l’accompagner, se l’approprier et être présents et parfois obtenir des réunions ministérielles en marge du FESPACO avec des délégations officielles et des contributions exceptionnelles et tirer de nos ressources propres à partir des cotisations et des dotations spéciales versées par les pays », a espéré M. Sow.

L’expérience sénégalaise

Selon le ministre burkinabè en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, entre le Burkina et le Sénégal, il y a une coopération solide, dynamique et qui ne fait que se renforcer. « Mon homologue était au Burkina à l’occasion du FESPACO et à la Semaine nationale de la culture avec une forte délégation à Bobo-Dioulasso. C’était l’occasion de dire merci de vive voix au Sénégal pour cette fraternité qui se manifeste chaque fois qu’il y a des grands événements au Burkina », a affirmé M. Ouédraogo. Avec le Sénégal, a rappelé le ministre, il y a une forte coopération avec des acteurs du cinéma burkinabè qui sont de grands promoteurs de cinéma au Sénégal actuellement. En guise de perspectives, a avancé Jean Emmanuel Ouédraogo, le Burkina souhaite mettre en place le centre de cinématographie et le pays veut s’inspirer de l’expérience sénégalaise à travers le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle qui finance des projets de créations cinématographiques de Sénégalais, Burkinabè et d’autres pays. « C’est vers cela que nous voulons tendre au Burkina. Nous y travaillons avec beaucoup d’énergie », a-t-il confié. 2023 est l’année du centenaire de la naissance de Sembène Ousmane. Déjà célébré au Burkina lors du FESPACO, il a souhaité que les efforts se mutualisent pour un véritable succès de cet évènement qui se poursuit au Sénégal. Globalement, a confirmé Jean Emmanuel Ouédraogo, les échanges ont été très cordiaux et fraternels. Et, il est convaincu que l’axe Dakar-Ouagadougou sur le plan culturel ne fera que se renforcer.

Abdel Aziz NABALOUM

Salé, Maroc