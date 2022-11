Coopération sino-burkinabè: l’ambassadeur Lu Shan salue l’accompagnement de Sidwaya

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, a reçu en audience la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, le mercredi 2 novembre 2022, à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur les possibilités de consolider davantage la collaboration entre l’entreprise de presse et l’ambassade dans le cadre de la promotion de la coopération bilatérale.

Les Editions Sidwaya participe au quotidien à une visibilité de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Pour renforcer davantage la collaboration, l’ambassadeur chinois au Burkina Faso, Lu Shan, a accordé une audience à la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, dans la matinée du mercredi 2 novembre 2022, à Ouagadougou. Le diplomate chinois s’est réjoui de cette visite qui lui a permis de mieux connaitre l’entreprise de presse étatique.

Il s’est dit satisfait du partenariat qui existe entre l’ambassade et Sidwaya depuis la reprise des relations bilatérales le 26 mai 2018. M. Lu Shan a exprimé sa reconnaissance à la DG et son équipe pour l’accompagnement dont l’ambassade bénéficie de la part de Sidwaya. L’ambassadeur a salué le professionnalisme dont fait preuve « le Journal de tous les Burkinabè » et a indiqué sa disponibilité à dynamiser le partenariat.

« Nous remercions Sidwaya pour les informations qu’il diffuse sur la Chine dans ses colonnes. Cela participe à une meilleure connaissance de notre pays auprès des Burkinabè. Nous souhaitons que notre collaboration aille de l’avant dans l’intérêt mutuel de nos deux pays », a déclaré le diplomate chinois. A son tour, la DG des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, a remercié son hôte de lui avoir accordé cette audience. Elle a soutenu que Sidwaya va travailler davantage au renforcement de la collaboration.

« Le modèle chinois inspire par son savoir-faire. Nous avons besoin de l’expérience chinoise dans nos entreprises. Sidwaya est tourné vers la modernisation et nous espérons profiter de l’avancée de la Chine en matière de numérique dans cette dynamique », a-t-elle souligné. Mme Badoh, tout en traduisant sa gratitude au diplomate chinois pour tout le soutien dont Sidwaya a pu bénéficier jusque-là, a émis le vœu que le partenariat s’élargisse à d’autres aspects, à savoir la formation et le renforcement des capacités du personnel. «

Nous voudrions vous dire merci pour votre appui qui nous aide énormément dans la collecte de l’information. Nous souhaitons réitérer ce type d’échanges pour améliorer la collaboration et mettre l’accent sur les priorités », a laissé entendre la DG.

Formuler des points de vue constructifs

Réagissant aux propos de son hôte, l’ambassadeur de Chine au Burkina, Lu Shan, a salué l’esprit du partenariat avec Sidwaya qui s’inscrit dans la dynamisation des relations sino-burkinabè. « Nous allons œuvrer à mettre en relation les médias chinois et burkinabè afin de promouvoir la coopération bilatérale. Notre souhait est que la Chine et le Burkina puissent être connus de part et d’autre par les Chinois et Burkinabè », a-t-il confié.

A l’entendre, il y a encore des efforts à faire dans la compréhension mutuelle des relations sino-africaines qui sont exemplaires. Et les médias devraient jouer ce rôle central à travers des productions intéressantes. « Les relations entre la Chine et l’Afrique ont atteint un niveau satisfaisant. Il est important de trouver le meilleur canal pour présenter les différentes facettes de cette coopération qui est fondée sur un partenariat gagnant-gagnant », a affirmé Lu Shan.

Pour avoir longtemps travaillé en Europe, le diplomate chinois a déploré l’attitude des médias occidentaux à l’endroit de la Chine ces dernières années. Selon lui, leur traitement de l’actualité sur la Chine a régressé pour faire place à des reportages pleins de préjugés et de clichés sur son pays. C’est pourquoi, Lu Shan a suggéré que l’on se départisse de cette façon biaisée qu’ont les médias occidentaux de présenter la Chine.

« Au-delà des sujets sur le développement de la Chine que vous diffusez, nous souhaitons aussi voir des points de vue constructifs qui participent à la bonne marche des relations entre nos deux pays et avec le reste du monde », a-t-il précisé. Réaffirmant sa présence aux côtés des Editions Sidwaya, l’ambassadeur a promis qu’avec l’amélioration de la situation sanitaire, des voyages seront envisagés en Chine afin de permettre aux journalistes de mieux découvrir l’Empire du Milieu. L’audience a pris fin dans une ambiance empreinte de cordialité et les deux personnalités ont promis de se rencontrer très prochainement.

Karim BADOLO