Coupe du monde 2022: l’Allemagne et la Belgique prennent la porte

Nouveau coup de tonnerre à la Coupe du monde 2022, la sensation était forte ce jeudi 1er décembre dans le groupe E. Après l’élimination de la Belgique l’Allemagne ne verra pas non plus les huitièmes de finale.

La National Mannschaft est éliminée malgré sa victoire 4-2 sur le Costa Rica. En effet, 4e avant le début des rencontres, l’Allemagne devait battre le Costa Rica et espérer une défaite du Japon face à l’Espagne. Sinon, toujours gagner et s’attendre que l’Espagne perde lourdement face aux Japonais pour combler la différence de buts. l’Espagne finira par perdre de l’autre côté (1-2) ce qui élimine l’Allemagne. C’est la 2e fois consécutive que Manuel Neuer et compagnie sont éliminés au premier tour de la Coupe du monde. Ils étaient sortis à ce stade en 2018.

Le Japon termine 1e du groupe suivi de l’Espagne. La Roja sera d’ailleurs l’adversaire du Maroc en huitième.

Une autre grande nation de football et une autre Journée noire. Alors qu’elle espérait vivre une nouvelle épopée à la Coupe du monde, la Belgique, demi-finaliste en Russie, a cette fois calé dès la phase de poules.

Dans l’obligation de l’emporter face à la Croatie après sa défaite contre le Maroc, dimanche, les Diables Rouges n’ont pu faire mieux qu’un match nul face aux vice-champions du monde, scellant ainsi, leur élimination dès la phase de poules. Un terrible camouflet pour les troupes de Roberto Martinez.

Augustin Sanou