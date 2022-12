Crise humanitaire à Kaya : L’ALT offre 100 tonnes de vivres aux PDI

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a échangé avec des Personnes déplacées internes (PDI) de Kaya sur leurs préoccupations, le mardi 13 décembre 2022.

Après son échange avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) d’Arbinda, le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, s’est entretenu, dans la soirée du mardi 13 décembre 2022 à Kaya, avec des personnes déplacées internes de la ville. Dans leur tête-à-tête, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les PDI et populations-hôtes de la Cité des cuirs et peaux. Il s’agit, entre autres, de l’insuffisance des abris (tentes), de la non-couverture des dotations en vivres aux PDI, du manque d’eau potable, de la déscolarisation des enfants déplacés internes, de l’apprentissage des métiers professionnalisants des PDI et jeunes-hôtes et de la sécurisation des sites d’accueil des PDI.

« A cause de la nourriture, de l’eau ou de l’éducation des enfants, des Femmes déplacées internes (FDI) sont prêtes à tout pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Nos enfants aussi sont surexploités dans les travaux ménagers ou commerciaux », a déploré la porte-parole des PDI, Zourata Sawadogo. C’est pourquoi, elle a souhaité le renforcement de la formation professionnelle des FDI dans divers domaines tels que la saponification, la couture, la coiffure, etc. Le rétablissement de la station de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), le retour rapide des PDI dans leurs villages d’origine et le soutien des familles-hôtes en vivres et cash figurent parmi les sollicitations des participants. Des doléances que le président Bougouma dit prendre bonne note et qui seront transmises à qui de droit, afin que des solutions urgentes soient apportées.

A l’issue de ces échanges, sans langue de bois, la délégation parlementaire a remis aux PDI 100 tonnes de vivres composés de 25 tonnes de maïs, 25 tonnes de sorgho, 25 tonnes de riz et 25 tonnes de haricot. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. « Ces vivres sortiront, un tant soit peu, les PDI de la faim. Nous les remercions beaucoup, parce qu’il y a beaucoup de PDI à Kaya qui dorment sans manger…», a confié Zourata Sawadogo. Auparavant, dans la matinée, le président de l’ALT a aussi pris attache avec les FDS et VDP d’Arbinda dans le but de déceler les difficultés opérationnelles sur le terrain. « Les échanges à Arbinda nous ont fait voir des forces combattantes très engagées avec un moral au top. Nous avons touché du doigt leurs difficultés et des solutions opérationnelles rapides seront apportées », a-t-il déclaré.

