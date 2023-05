Décès de Tina Turner : le monde pleure une star et une battante

Décédée à l’âge de 83 ans, la star américaine, naturalisée Suisse, Tina Turner est admirée pour sa grande carrière musicale et son image de femme battante.

Dépôts de gerbes de fleurs devant son domicile en Suisse, témoignages de stars de la musique, les hommages à Tina Turner, la légende du rock’n roll, décédée à l’âge de 83 ce mercredi 24 mai 2023, continuent travers le monde entier. Mick Jagger, Rod Stewart, Elton John saluent une battante qui « s’est toujours relevée après avoir vécu tant d’épreuves dans sa vie privée ». Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, le décès de Tina Turner est une « perte immense ».Tina Turner, née Anna Mae Bullock, le 26 novembre 1939, à Nutbush (Tennessee), symbolise un exemple de confiance en soi pour la gent féminine. Femme battue, abandonnée avec deux garçons et rejetée par le show-business après son divorce avec son mari Ike Turner, elle a su relancer sa carrière à Las Vegas et à Monte-Carlo en enflammant ses concerts. Sa tenue de scène (minijupe et talons hauts), sa voix rauque, ses cheveux de lionne et son sourire ont également conquis des millions de mélomanes sur la planète. Celle qui a remporté huit Grammy Awards en 50 ans de carrière et qui a été intronisée deux fois au Rock and Roll Hall of Fame laisse à la postérité plusieurs albums Rough (1978), Love Explosion (1979), Private Dancer (1984), Break Every Rule (1986), Foreign Affair (1989), 45 singles…Surnommée par ses fans la reine du rock’n roll, elle a aussi marquée le cinéma surtout grâce à l’incroyable Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre (1985) où elle incarnait Aunty Entity aux côtés de Mel Gibson.

Alassane KERE