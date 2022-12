Délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins : 20 tonnes de riz et 7 millions F CFA pour les déplacés internes

La délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins a offert 20 tonnes de riz et 7 millions F CFA à la délégation spéciale régionale, au profit des personnes déplacées internes de la région, le mardi 20 décembre 2022.

Les élus consulaires de la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-Bassins sont sensibles à la situation des Personnes déplacées internes (PDI) du Burkina Faso. Pour redonner un peu de sourire à ces personnes, ils leur ont remis 20 tonnes de riz dont 10 tonnes pour Bobo-Dioulasso, 5 pour Orodara et 5 pour Houndé. En plus des vivres, les élus consulaires et les opérateurs économiques ont mobilisé un chèque de 7 millions F CFA spécialement pour les élèves déplacés internes. Ce don a été remis au président de la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, par ailleurs gouverneur de la région. Selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, Al Hassane Sienou, ce don est tout simplement un geste de solidarité envers ces nombreux PDI de la région qui sont actuellement dans des conditions difficiles. « La délégation consulaire de Bobo-Dioulasso n’entend pas s’arrêter à ce don. Elle compte continuer à sensibiliser le monde économique afin de s’inscrire dans le dynamisme du gouvernement et de l’appel du président de la Transition à la solidarité », a laissé entendre le donateur.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale régionale, le colonel Moussa Diallo, a assuré de tout faire pour faire parvenir ces vivres aux PDI de la région. Il a salué cette initiative de la délégation consulaire qui va permettre de soulager un tant soit peu les plus de 50 000 PDI que compte les Hauts-Bassins. « A ce titre, je remercie le président de la délégation consulaire régionale et l’ensemble des élus consulaires pour cette noble action en faveur de ces personnes vulnérables », a-t-il dit. Pour lui, c’est à travers un véritable élan de solidarité, d’union et d’entraide que les différentes actions contre l’insécurité actuelle pourraient être efficaces. Le président de la délégation spéciale régionale a, de ce fait, invité les autres structures et bonnes volontés à emboiter le pas de la délégation consulaire régionale.

Noufou NEBIE

Amadou SIDIBE (Stagiaire)