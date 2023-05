Des terroristes neutralisés dans la forêt de Tiourel

Un missile largué par les Forces combattantes a frappé avec succès, ce mercredi 24 mai 2023, des terroristes revenus chercher une importante logistique cachée sous un grand arbre dans la forêt de Sawenga (Bittou, Centre-Est), a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

Ces malfaiteurs ont été neutralisés et leur matériel cramé comme la centaine de leurs compères mis hors d’état de nuire hier mardi, dans la même localité par des frappes précises. Les renseignements ont également localisé dans la forêt de Tiourel, région de l’Est, un regroupement d’un groupe armé terroriste. Les vecteurs aériens ont neutralisé leurs membres avec efficacité. Outre les frappes, les FDS et les VDP ont livré des combats à différents endroits et repoussé des attaques. Les opérations se poursuivent sur l’ensemble des théâtres d’opérations, assurent les sources de l’AIB.

Agence d’information du Burkina