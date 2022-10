Désignation du président de la Transition : Le capitaine Ibrahim Traoré plébiscité à 53% selon un sondage en ligne

Un sondage en ligne de l’Institut de recherche et de sondage Apidon (IRSOA) a recueilli les attentes des internautes en ce qui concerne le choix des dirigeants et de la gouvernance pour la période de la transition, cela, dans la perspective des Assises nationales prévues les 14 et 15 octobre 2022.

La personnalité du capitaine Ibrahim Traoré semble bien appréciée au sein des internautes burkinabè dans la mesure où 68% du millier de personnes qui ont pris part au sondage en ligne apprécient qu’il ait été porté à la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) et 63% ont même apprécié le coup d’État perpétré contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le capitaine Traoré est également plebiscité par les sondés pour gouverner le pays durant la transition. Environ 53% souhaitent voir le patron du MPSR à la tête de l’État, très loin devant des noms comme celui de l’ancien premier ministre Lassina Zerbo (9,41%), du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana (4,97%) ou de l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Rosine Sori Coulibaly (4,36%). D’ailleurs, bien avant ses suivants, 10% des personnes sondées n’ont pas de proposition pour le poste de président de la Transition.

En matière de gouvernance, 75% des participants au sondage estiment que le poste de Premier ministre est nécessaire sous la transition, mais au titre de l’assemblée nationale, 64% estiment qu’elle est inopportune.

Les priorités des sondés sont la lutte contre le terrorisme (92%), la lutte contre la vie chère (44%) et le retour à la stabilité politique (34%).

Par ailleurs, comme attentes, les intervenants souhaitent que les futures dirigeants restent à l’écoute du peuple, honnêtes et sincères.

L’institut Apidon, auteur du sondage, précise néanmoins que cette enquête en ligne qui a recueilli l’avis d’un millier de citoyens est non probabiliste et ne saurait donner lieu à une extrapolation rigoureuse pour prétendre refléter fidèlement l’avis des Burkinabè.

Mais en tout état de cause, il donne des indices qui peuvent servir au choix de l’équipe dirigeante et à la manière dont elle devrait conduire la transition.

“Nous sommes dans une situation identique, alors, les attentes des populations sont impérieuses et commandent d’aller vite et bien, avec intelligence et stratégie, pour arrêter le péril et bâtir une stabilité pour le peuple”, note l’IRSOA dans son rapport.

