Distribution anarchique du gaz butane : la Ligue des consommateurs exige des mesures fortes

La Ligue des consommateurs du Burkina a demandé aux autorités de la Transition de prendre des mesures « fortes et radicales » pour mettre fin à la distribution anarchique du gaz butane. L’appel a été fait, au cours d’une conférence de presse, le jeudi 27 octobre 2022. Un face – à- face avec les journalistes, qui a été marqué par le lancement de deux semaines d’activités de la campagne de sensibilisation des consommateurs et d’interpellation des autorités sur les hydrocarbures.

«Il faut prendre des mesures fortes et radicales pour mettre définitivement fin à cette anarchie qui a trop duré et de permettre au consommateur de profiter pleinement des efforts de la subvention afin de faire face à cette inflation jamais égalée ». Cet appel lancé aux autorités de la Transition est de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) lors d’une conférence de presse animée par son président, Dasmané Traoré et ses camarades, le jeudi 27 octobre 2022, au siège de la structure à Ouagadougou.

Cette interpellation fait suite à l’augmentation du prix du gaz butane. « Depuis, le 23 mars 2021, les consommateurs du Burkina Faso ont constaté l’effectivité d’une augmentation de 500 F CFA sur le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5KG pour ce qui est officiel, sinon l’augmentation est de 1 000 F CFA au moins dans les boutiques et quincailleries », a déploré M. Traoré. Selon lui, la LCB a également constaté des difficultés dans la distribution du gaz butane subventionné, à tel point que les populations n’ont plus accès au gaz auprès des distributeurs.

Ces contraintes sont liées à l’utilisation du gaz butane subventionné dans d’autres secteurs de la vie économique que sont le maraichage, l’orpaillage, les taxis et la restauration. A cela s’ajoute la vente du gaz butane et les accessoires du gaz de mauvaise qualité dans les points de vente non agrées, comme les quincailleries.

Un audit de la SONABHY

Ces pratiques, à entendre Dasmané Traoré, sont en partie liées à la pénurie du gaz butane et les difficultés pour la SONABHY de satisfaire les besoins des marqueteurs. C’est pourquoi, au regard de la sensibilité du secteur, la LCB a proposé plusieurs solutions dont la réalisation d’un audit du fonctionnement et de gestion de la SONABHY afin de prendre des mesures courageuses pour assainir ce secteur. Il convient également d’assainir le sous-secteur économique des hydro- carbures et de mieux organiser les acteurs intervenants dans le domaine afin de régler les conflits d’intérêt.

La LCB a, par ailleurs, invité les acteurs à la recherche de solutions pour supporter la fluctuation du prix du baril par un mécanisme qui permettra d’obtenir des revenus issus des ressources nationales tels l’or, le manganèse, etc. C’est dans ce sens, qu’elle s’est réjouie de la reconnaissance du caractère excessif du prix du carburant à la pompe par les nouvelles autorités, et ce, en se référant aux propos du Premier ministre du MPSR2 sur sa volonté de voir comment diminuer le prix du carburant. Car quand le coût du carburant monte, tout flambe…. « C’est avec plaisir donc que la LCB a accueilli favorablement cette volonté du chef du gouvernement burkinabè dont la mise en œuvre va permettre de soulager un tant soit peu le panier de la ménagère », s’est réjoui Dasmané Traoré.

Ce face-à-face avec les journalistes a marqué également le lancement de deux semaines d’activités de la campagne de sensibilisation des consommateurs et d’interpellation des autorités sur les hydrocarbures. Au cours de ces deux semaines, la LCB va participer à des émissions interactives dans cinq télévisions et radios. Elle va procéder à la publication de message sur les réseaux sociaux et à la remise d’un mémorandum au ministère en charge du commerce. Il est également prévu la visite de tous les marqueteurs intervenant dans la vente du gaz butane.

Mariam OUEDRAOGO

