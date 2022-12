Femmes musulmanes du Burkina : des vivres offerts aux FDS, VDP et PDI

Les femmes leaders musulmanes du Burkina Faso ont remis des dons, le mardi 20 décembre 2022 à Ouagadougou, au Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma au profit des forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les personnes déplacées internes.

La situation d’insécurité nationale a plongé le Burkina Faso dans une crise humanitaire sans précédent. Pour aider le gouvernement à juguler la crise, les femmes leaders de la communauté musulmane du pays des Hommes intègres ont fait un don pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les Personnes déplacées internes (PDI), le mardi 20 décembre 2022 à Ouagadougou. Estimé à 20 millions de francs CFA, ce don, composé de près de 1 600 sacs de céréales, des habits, des nattes et divers produits, a été reçu par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma.

Pour la porte-parole des femmes leaders, Adja Sara Zongo, cette aide est l’expression d’un soutien pour aider l’Etat à faire face aux effets fâcheux de la situation d’insécurité que traverse le Burkina. « Ce don est modique, mais nous savons qu’il va permettre de soulager, un tant soit peu les victimes de l’insécurité », a-t-elle poursuivi. Par ailleurs, elle a nourri l’espoir de voir dans un temps proche le peuple vivre dans la paix, la cordialité et la prospérité. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, Moussa Koanda a aussi loué cette initiative. Il a remercié cette frange de la communauté musulmane pour son engagement en faveur de la solidarité et le mieux vivre-ensemble. En plus, M. Koanda a confié que les mamans de l’islam ont donné par ce don, une leçon de solidarité. Ainsi, il a invité les hommes à en faire autant. Et, les souscriptions ont commencé séance tenante à la hauteur de plus d’un million cent F CFA. A l’occasion, le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma a exprimé un sentiment de reconnaissance à l’égard des femmes de la communauté musulmane. « Nous avons reçu au nom du comité qui reçoit les différentes contributions un don en nature et en espèce », a-t-il déclaré. En outre, le président de l’Assemblée nationale a appelé d’autres bonnes volontés à se manifester pour un Burkina Faso solidaire.

Evariste YODA