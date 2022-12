FESPACO 2023 : Le visuel de la 28eédition rend hommage aux  femmes à travers la reine Sarraouina

La 28e édition du FESPACO aura lieu du 25 février au 04 mars 2023 sur le thème « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ». Le visuel de la biennale du cinéma africain, dévoilé ce jeudi 1er décembre 2022 par le délégué général, Alex Moussa Sawadogo rend hommage à la reine haoussa ’’Sarraouina’’. Elle était une amazone, chef politique et religieuse du village de Lougou. Selon l’équipe dirigeante du FESPACO, à travers le visuel, l’édition met l’accent sur une combattante, une femme et un symbole. « En somme, le visuel de la 28e édition rend hommage à toutes ces reines d’Afrique et d’ailleurs qui, de par leur abnégation, conviction et persévérance, ont œuvré et œuvrent nuit et jour pour la culture et le maintien de la paix », expliquent les organisateurs du FESPACO. Immortalisée par l’écrivain nigérien Mamani Abdoulaye à travers son roman « Sarraouina : le drame de la reine magicienne », le réalisateur, producteur et acteur mauritanien Med Hondo la popularise en adaptant le roman au cinéma en1986. Le film remporte l’Etalon de Yennenga en présence du président burkinabè, capitaine Thomas Sankara.

AK

(Source FESPACO)