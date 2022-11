FITMOV 2022 : défilés de mode et brassage culturel à Orodara 

La 3e édition du Festival international du textile et de la mode vestimentaire de Orodara (FITMOV) sera, du 21 au 27 novembre 2022, l’événement phare dans la cité du Verger.

Réputée pour sa production de mangue, Orodara, ville située à 76 Km de Bobo-Dioulasso, suscite depuis trois ans beaucoup d’intérêt grâce au Festival international du textile et de la mode vestimentaire de Orodara (FITMOV). Du 21 au 27 novembre 2022 se déroulera dans la cité du Verger, la 3e édition du Festival international du textile et de la mode vestimentaire de Orodara (FITMOV), sous le thème : « Cohésion sociale et développement ».

Au programme sont annoncés quatre défilés avec plusieurs stylistes du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Ce sont, entre autres, François 1er, Sylvie Koudougou, Sawali, El Bache, DS style, NK Création, Martino Design, Maître Fall.

Créé par le styliste Adama Traoré de la maison Étoiles couture pour « ramener la mode dans le Kénédougou», le FITMOV sera aussi un cadre de promotion des jeunes stylistes la région des Hauts-Bassins et un partage d’expériences avec ceux qui sont à l’affiche de cette 3e édition.

Transmission de savoirs

Ainsi dans ce sens, selon M. Traoré, sera lancée la première édition du Concours du jeune styliste.

«Nous prenons de l’âge alors il faut partager nos expériences. Sur le plan de la formation professionnelle, on n’a rien à prouver. Je dis à mes anciens apprenants de prouver leur talent. Etre patron n’est pas une question d’argent, c’est de pouvoir transmettre son savoir. Après avoir accompagné des festivals, j’ai décidé de créer un événementiel dans la région des Hauts-Bassins précisément dans la province du Kénédougou», explique-t-il.

En marge des défilés, le comité d’organisation a prévu une formation sur la couture et quatre panels notamment sur la protection de l’environnement et le financement des entreprises artisanales.

Fort de ses 24 ans d’expérience, Adama Traoré déplore le manque de confiance accordé par les institutions financières aux entreprises artisanales surtout de mode.

Le FITMOV entend, affirme-t-il, contribuer à longs termes à la dynamisation de l’activité économique transfrontalière entre les villes de Orodara, Banfora, Bobo-Dioulasso, Sikasso, Ferkéssédougou et Korogho.

AK