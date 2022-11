Imagerie médicale : le ministre de la Santé promet une nouvelle IRM à l’hôpital Souro Sanon

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a visité le Centre hospitalier universitaire Souro Sanon (CHUSS) de Bobo-Dioulasso, le lundi 21 novembre 2022. Il est allé s’imprégner des réalités de l’hôpital avant de procéder au lancement des travaux de la conférence annuelle des équipes de direction des Etablissements publics de santé (EPS).

Le service d’imagerie du Centre hospitalier universitaire Souro Sanon (CHUSS) sera équipé d’une IRM (imagerie par résonance magnétique) au cours du premier semestre de l’année 2023. La promesse a été faite par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou qui y a effectué une visite, le lundi 21 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Il a dit être venu apporter les encouragements et félicitations du gouvernement aux praticiens et aux administrateurs de l’hôpital, qui sont « très engagés malgré les conditions difficiles de travail ».

Le ministre et sa délégation ont fait d’abord le tour du service de néonatologie et de la pédiatrie de l’hôpital où ils ont visité les jumelles siamoises opérées avec succès pour la première fois dans ledit hôpital, avec le concours d’équipes venues de Ouagadougou. Par ailleurs, il a indiqué que des défis restent à relever à la pédiatrie, notamment le renforcement des capacités et du plateau technique à la réanimation des enfants. C’est pourquoi, il s’est engagé à travailler au renforcement de ce service, mais aussi à faire en sorte que les enfants puissent être prises en charge au niveau des CSPS, des centres médicaux et des CMA avant d’arriver au CHUSS. Par la suite, le ministre Kargougou s’est rendu au service de la maternité dont les capacités doivent être renforcées à son avis. Il a donc pris l’engagement d’équiper le service avec notamment des échographes, avant d’ajouter que son équipe travaillera à l’opérationnalisation d’une troisième salle opératoire et à l’agrandissement du service post-opératoire.

La politique sanitaire dans les EPS

Le ministre a terminé sa visite par le service des urgences où il a dit être impressionné par le travail « remarquable » du personnel avec une organisation « optimale » permettant de réduire les délais de prise en charge des patients. Dr Kargougou y a aussi pris l’engagement de renforcer le service avec des moniteurs et d’autres équipements et en ressources humaines de qualité.

Le Directeur général (DG) du CHUSS, Seydou Barro, a exprimé sa satisfaction de cette visite qui vient galvaniser le personnel. « Nous avons vu que les autorités sont à l’écoute de nos préoccupations », a-t-il fait savoir. Cette visite, selon lui, donne de l’espoir que d’ici les mois et années à venir, Souro Sanon fera l’objet d’une attention beaucoup plus renforcée. Après sa visite, le chef du département en charge de la santé a procédé à l’ouverture de la conférence annuelle des équipes de direction des Etablissements publics de santé (EPS). Elle s’est tenue sur le thème : « Renforcement de la mise en œuvre de la politique sanitaire dans les EPS ». Pour lui, il était important que ces équipes de direction des EPS puissent se retrouver pour échanger leurs expériences afin que les EPS contribuent à la mise en œuvre de la politique sanitaire. Des thématiques comme la fonction publique hospitalière, la pharmacie hospitalière, la sécurité des agents de santé dans l’exercice de leur profession et leur plan de carrière étaient au menu de la conférence. Le ministre a espéré qu’au sortir de ces échanges, des recommandations et des suggestions seront faites pour améliorer le fonctionnement des EPS et d’offrir des soins de qualité aux patients.

Boudayinga J-M THIENON

Niessan KINI (Stagiaire)