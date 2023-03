Industrialisation de l’Afrique : la Chine, un partenaire « fiable »

« Avancer ensemble »

Pour le co-président du FOCAC, des atouts comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) avec 54 pays membres peut être mise à profit en vue d’aboutir à une coopération commerciale et industrielle forte entre l’Afrique et la Chine. « Si l’on se contente d’insister sur le fait que chaque pays doit suivre sa propre voie et se développer par lui-même, sans mettre l’accent sur les efforts conjoints, je ne pense pas que ce soit la meilleure voie.

Le mieux est que tout le monde avance ensemble », a-t-il insisté. En tant que partenaire le plus « fidèle », la Chine, aux dires du Directeur général du département des affaires africaines, Wu Peng, s’est engagée à aider l’Afrique à traduire ses ressources en avantages de développement grâce à la coopération.

Cet engagement se traduit, selon lui, en quatre actes principaux. Le premier élément est la volonté politique. De ce qu’il a dit, les dix plans de coopération proposés par le président Xi Jinping lors de la troisième session du FOCAC et le document d’orientation de la Chine sur l’Afrique ont tous deux fait de l’industrialisation du continent un domaine prioritaire de coopération.

Par ailleurs, la vision 2035 pour la coopération sino-africaine publiée lors de la 8e Conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine stipule clairement que « la Chine et l’Afrique coopéreront pour améliorer le système de fabrication, promouvoir les produits et les marques africaines et les intégrer dans le marché industriel international ». Le deuxième élément important que Wu Peng a relevé est l’action.

De son intervention lors du séminaire sur le développement de la chaîne industrielle africaine, il est ressorti que son pays a injecté plus de 120 milliards de dollars, soit plus de 72 986 milliards FCFA en matière d’investissement et de financement pour aider les pays africains à améliorer leurs infrastructures et consolider les bases de l’industrialisation. « Le Fonds de développement Chine-Afrique et celui de coopération Chine-Afrique pour la capacité de production ont également mobilisé des dizaines de milliards de dollars américains pour investir dans des projets non industriels et de capacité de production », a-t-il fait savoir.

En sus, a noté le diplomate, la Chine a mis en place une exposition économique et commerciale Chine-Afrique, un « canal vert » pour les produits agricoles africains à exporter vers la Chine et a mené activement une coopération en matière d’économie numérique telle que le « Festival des achats en ligne des produits africains » en vue de faciliter l’entrée du « Made in Africa » ​​sur le marché chinois.

Des bourses gouvernementales, des « ateliers Luban »,des centres d’enseignement professionnel, de démonstration de technologies agricoles et d’autres moyens sont aussi développés pour aider les pays africains à cultiver des talents autochtones de haute qualité.