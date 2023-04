Italie : l’ex-président du Milan AC Silvio Berlusconi hospitalisé pour un problème cardiaque

Agé de 86 ans, l’ex-chef du gouvernement italien et ancien président du club de football, Milan AC, Silvio Berlusconi, 86 ans, a été hospitalisé ce mercredi 5 avril 2023 pour un problème cardiaque. Selon l’agence de presse Ansa, citée par l’AFP, l’état du président du parti Forza Italia est stable. Les soucis de santé de Berlusconi se sont multipliés ces dernières années. En 2016, il avait subi une opération du cœur et souffert d’un cancer de la prostate. En 2020, il avait été victime du Covid-19 et d’une pneumonie bilatérale. C’est dans le bâtiment en tant que promoteur immobilier que carrière de Silvio Berlusconi débute sa carrière en 1961. En 1975, il fonde Fininvest, un groupe de services financiers et la première régie publicitaire italienne qui contrôle désormais le plus grand éditeur italien. Deux ans plus tard et sa première chaîne de télé, Canale 5. Figurant parmi les hommes les plus riches au monde, il rachète le Milan AC en 1986 et en fait un grand club d’Italie et d’Europe. Très populaire, il se lance en politique en créant le mouvement centre droit Forza Italia. En 1994, il remporte les élections générales puis devient président du Conseil des ministres.

Alassane KERE