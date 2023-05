Jean Conseibo sur la Nuit des arts martiaux : « L’objectif est de créer un cadre de cohésion et de fraternité entre les disciplines martiales pratiquées au Burkina Faso »

« La Nuit des arts martiaux » est la nouvelle trouvaille de six fédérations burkinabè. Prévue pour se dérouler le 9 juin prochain, les organisateurs sont à pied d’œuvre pour que l’activité soit un succès. C’est ce qu’a rassuré le 1er vice-président du comité d’organisation Jean Conseibo, par ailleurs président de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Qu’est-ce qui a motivé l’organisation une nuit des arts martiaux?

L’ensemble des arts martiaux constitue une famille. Cela est déjà une bonne raison qui nous amène à vouloir nous rapprocher davantage pour mieux nous connaitre et voir ce que nous pouvons entreprendre ensemble dans l’intérêt de nos différentes Fédérations. Cela dit, la Nuit des arts martiaux a pour objectif de créer un cadre de cohésion et de fraternité entre les disciplines martiales pratiquées au Burkina Faso. Nous souhaiterions par la même occasion faire connaitre et partager les valeurs martiales avec l’ensemble du peuple burkinabè.

Comment va-t-elle se dérouler et où ?

La Nuit des arts martiaux se déroulera le 9 Juin prochain dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè à partir de 19H. Elle sera une soirée de démonstrations des différentes disciplines pratiquées au Burkina Faso.

Quelles sont les arts martiaux concernés ?

Nous aurons le Karaté-do, le Judo, le Taekwondo, le Vovinam viet vo dao, Vo viet nam et le Kung-fu.

Pourquoi uniquement les six ?

C’est juste parce que ce sont seulement les six qui sont organisés en Fédération. Cela n’est pas une limitation ou une exclusion, c’est pour un début. Pour les prochaines fois, nous allons échanger avec toutes les disciplines martiales pour qu’on puisse travailler ensemble parce que c’est la même famille.

Vous vous attendez à combien de participants ?

Il y aura à peu près vingt athlètes par fédérations et toutes les six fédérations répondront présentes à cette première édition. Comme ce n’est pas une compétition, il n’y aura pas de récompense particulière. Mais, je peux vous assurer que les pratiquants donneront le meilleur d’eux-mêmes pour la satisfaction de ceux qui feront le déplacement.

Pensez-vous que cette initiative pourra servir à rapprocher certains dissidents?

Nous sommes une famille qui est celle des arts martiaux. Nous prônons les mêmes valeurs nobles ne l’oublions pas. Un des objectifs de la Nuit des arts martiaux est de créer une cohésion entre tous les pratiquants et toutes les disciplines pour que nous puissions regarder dans la même direction et dans la fraternité. Je vais profiter de vos colonnes pour remercier les parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. Ils ont fait un choix utile pour la formation et l’éducation de leurs enfants. Nous les invitons, ainsi que l’ensemble de la population de sortir massivement le 9 Juin pour nous soutenir et voir par la même occasion la prestation que les pratiquants des six disciplines donneront.

Propos recueillis

par Yves OUEDRAOGO