Koudougou : Il profane une tombe royale

Kantigui qui était de passage dans la cité du Cavalier rouge le week-end dernier a appris un fait malheureux qui s’est produit dans la cour du palais royal au quartier Zakin. Un jeune homme exerçant dans la mécanique deux roues bien connu dans le quartier s’est rendu très tôt, dimanche 20 novembre 2022 dans la cour royale comme un visiteur venu présenter ses civilités au chef. Entré discrètement par la grande porte qui n’était pas fermée, le visiteur aurait continué dans l’arrière-cour où se trouvent les tombes des défunts rois. Il aurait ensuite brisé une chaine et un cadenas pour accéder à la case qui abrite la tombe du premier Naaba et celles de ses épouses. L’indélicat mécanicien, selon la source de Kantigui, a été ainsi surpris en train de creuser la tombe pour, dit-il, prélever la terre du monticule. A-t-il agi en son nom ou a-t-il été envoyé par qui et à quelle fin ? Attaché et immobilisé à l’aide d’une corde puis interrogé, il a confié avoir été envoyé avant d’ajouter qu’il préfère que sa gorge soit tranchée, que de citer le nom du commanditaire de cet acte qui porte atteinte aux coutumes et à la tradition. Convoqué d’urgence au palais, le père du « profanateur » aurait laissé entendre que son fils connait des accès de folie depuis quelques temps. Il a finalement été relâché. Mais à en croire l’interlocuteur de Kantigui, le jeune mécanicien doit comparaitre devant le tribunal les jours à venir et certaines supputations font croire que prélever la terre de la tombe royale pourrait servir à des pratiques occultes.

Il percute un corbillard et se fracture les deux jambes

En séjour dans la région du Centre-Sud, Kantigui a été témoin d’une scène insolite. Un cortège funèbre en partance pour Zabré, dans la région du Centre-Est, a connu un arrêt suite à un accident de la circulation. En effet, un jeune homme à moto, voulant faire un dépassement du cortège funèbre composé de plusieurs véhicules s’est vu bloquer par un camion qui venait en face. N’ayant pas de solution pour effectuer son dépassement, le jeune homme s’est rabattu devant le véhicule funèbre créant ainsi un choc. De cette collision, le motocycliste s’en est sorti avec les deux jambes fracturées. Kantigui déplore ce comportement et invite chacun au civisme en circulation et au respect des cortèges funèbres.

Recrutement de VDP à Tenkodogo : plus de cent candidats en 4 jours

L’appel du président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo semble avoir fouetté l’orgueil de ses administrés. Alors qu’ils étaient moins de 10 personnes enrôlées à la date du 14 novembre 2022, une source sûre a confié à Kantigui que plus de 100 candidats VDP se sont enrôlés à la fin du processus le 18 novembre 2022, dépassant ainsi l’objectif assigné à la commune. Kantigui se réjouit de cette poussée patriotique des citoyens de la cité de Zoungrantenga qui, comme leurs ancêtres, s’apprêtent à livrer bataille face à l’adversité.

La BCEAO célèbre son jubilé de diamant

Dans l’agenda des grands évènements du continent et particulièrement de l’Afrique de l’Ouest, Kantigui a été informé de la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) les 24 et 25 novembre 2022, à Dakar, au Sénégal. Au cours de ce jubilé de diamant de l’institution bancaire ouest-africaine, l’Ivoirien, Jean-Claude Kassi Brou, nommé par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA) le 4 juin 2022 qui a prêté serment le 8 juillet, va être officiellement installé le vendredi 25 novembre 2022, dans ses fonctions de gouverneur. Kantigui a également appris que la célébration de cet évènement sera marquée par l’organisation d’un symposium international sur le thème : « Les Banques centrales dans un monde en mutation » avec la participation d’invités de haut rang. Des communications sur la « Politique monétaire et gestion des chocs », la « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents », la « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services financiers » ? vont être développées. Tout en félicitant le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, Kantigui lui souhaite plein succès dans ses nouvelles responsabilités et une bonne célébration du jubilé de diamant à la BCEAO.

UFOA Zone B U 15 : Banfora médaillé d’argent et de bronze

Kantigui a ouï dire que le Burkina Faso a participé à l’édition 2022-2023 du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) Zone B U 15 qui s’est déroulé du 11 au 13 novembre 2022 à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne. Le Burkina Faso a été représenté chez les filles par l’école primaire publique Banfora Chauvigny B et chez les garçons par l’école primaire publique Banfora Chauvigny A. Ces deux équipes ont été championnes du Burkina dans leurs catégories. En effet, il a été rapporté à Kantigui qu’au cours de ce tournoi sous régional à Abidjan, les Burkinabè ont remporté la médaille d’argent chez les filles et celle de bronze chez les garçons. Les filles burkinabè, après avoir « dynamité » l’équipe du collège France-Amitié-Niger par 9 buts à 0, sont tombées les armes à la main en finale lors de l’épreuve des tirs au but, face au collège la Fontaine Bleue Saioua du Bénin. C’était à l’issue de leur face-à-face qui s’est soldé par un score nul d’un but partout à l’issue des 40 minutes d’explications. Quant aux garçons, après leur défaite aux tirs au but face au pays organisateur, en ½ finale, 4 buts contre 5 et cela après un score nul d’un but partout au terme du temps réglementaire, ils ont remporté la médaille de bronze en battant en petite finale leurs camarades nigériens du Complexe scolaire privé Halissa (CSP Halissa). Kantigui se réjouit de la moisson de pépinière du football burkinabè. Toutefois, il a déploré que cette participation burkinabè à la coupe UFOA B U 15 2022-2023 soit passée un peu sous silence au niveau national. Kantigui a appris que ce sont les Béninois du collège la Fontaine Bleue Saioua qui ont dicté leur suprématie en raflant les deux trophées. Par ailleurs, il est tombé dans l’oreille de Kantigui que les héros burkinabè ont été accueillis en fanfare à la place de la Nation à leur arrivée dans la capitale de la Cité du Paysan noir. Kantigui rappelle que six nations ont participé à ce tournoi régional d’Afrique occidentale à savoir le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Banwa : Hausse inédite du prix des céréales

En cette période de récoltes, la situation alimentaire de la province des Banwa (Solenzo) est préoccupante. En effet, les informations sur le prix des céréales qui qui sont parvenues à Kantigui font état d’une hausse inédite. A titre d’exemple, la boîte de tomate de gombo sec qui se vendait l’année dernière à la même période entre 300 et 350 F CFA est aujourd’hui cédée à un prix oscillant entre 400 F CFA à 500 F CFA. Selon la source de Kantigui, la raison est que la récolte du gombo, des aubergines locales et de l’oseille n’ont pas été abondantes, ces plants ayant subi des attaques du même prédateur que le coton. Kantigui qui espérait se faire acheminer deux sacs de maïs à moindre coût, a dû revenir à la raison. Parce que le sac est déjà vendu entre 17 500 F et 19 000 F chez les commerçants alors que l’année dernière au même moment, il coûtait environ 15 000 F. En cherchant à comprendre, l’interlocuteur de Kantigui a expliqué que le prix de l’engrais sur le marché (35 000 F CFA) a fait que les paysans n’ont pas produit le maïs. Kantigui se demande donc comment les consommateurs pourront s’offrir un sac de maïs à la période de soudure si les prix grimpent autant en période de récolte.

Farine de céréales: l’exportation suspendue

Kantigui est tombé sur un communiqué du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises qui porte à la connaissance des commerçants en particulier et des populations en général de la suspension d’exportation de la farine de mil, maïs et sorgho au Burkina Faso pour compter du 21 novembre 2022. Le communiqué met par ailleurs en garde les contrevenants qui s’exposeraient à des sanctions conformément à la règlementation en vigueur. Kantigui qui est convaincu que cette décision a été motivée par des raisons valables invite donc les commerçants à s’y conformer pour le bien-être de tous les Burkinabè.

Couturiers esthétiques : une association voit le jour

Kantigui, dans sa recherche d’informations, a eu vent de la naissance d’une nouvelle association dans l’univers de la couture, en cette fin d’année 2022. C’est l’Association des couturiers esthétiques du Burkina Faso (ACEBF) qui vient agrandir le monde de la couture. Il est revenu à Kantigui que l’ACEBF s’est donné comme cheval de bataille, la promotion de la couture esthétique et le bien-être des populations. C’est également une structure qui veut alphabétiser ses membres, organiser des campagnes de reboisement pendant la saison pluvieuse. Kantigui a, en outre, appris que l’association vise aussi la création d’un cadre d’échanges, d’assistance mutuelle et d’épanouissement de ses membres, des centres de formation en couture pour les jeunes et d’un centre d’activités pour les femmes et les enfants (tissage de pagnes traditionnels, teinture, arts artistiques, couture, etc.). Kantigui salue cette initiative de développement, au regard de ses objectifs affichés.

CERFI : Une conférence régionale au profit des femmes

Kantigui, dans ses pérégrinations, a eu vent de la tenue, le 27 novembre 2022 à Dédougou, d’une conférence régionale organisée par le Centre d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) au profit des femmes. Cette conférence aura pour thème : “ Le sens de mon engagement “. En effet, le CERFI œuvre à la formation de ses structures sur des thèmes variés et multiples afin de permettre à ses membres de faire la promotion d’un monde de paix et de cohésion. Kantigui se félicite de la tenue de cette conférence au profit de la gent féminine.

