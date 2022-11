Lutte antiterroriste : 21 terroristes neutralisés dans la Boucle du Mouhoun et des couloirs de ravitaillement libérés au Sahel

L’armée a fait le point de la situation sécuritaire d’ensemble sur le territoire national courant le mois écoulé. On note que les groupes armés terroristes ont effectué des incursions dans les périphéries de localités comme Yako et Fada N’Gourma.

Le bulletin mensuel d’information des Armées qui présente la situation entre le 15 octobre et le 15 novembre 2022 indique que le Groupement de forces du secteur ouest et sud (GFSOS) a neutralisé 21 terroristes au cours d’une importante opération de sécurisation dans les zones de Koumbia (Province du Tuy) et Boromo (Province des Balés) qui a visé à traquer des individus armés qui troublaient la quiétude des populations de ces localités.

Une base terroriste a également été complètement détruite dans les environs de La Toden (province du Passoré) au cours d’un assaut lancé dans la matinée du 11 novembre 2022. Un important lot de matériels (armement, munitions, moyens roulants, vivres, carburant, couchages, effets d’habillement, etc.) ont été récupérés à cette occasion. Le Bulletin révèle que 520 kg de chanvre indien ont également été saisis.

Toutefois, l’état-major général des Armées déplore la perte de 6 militaires du détachement militaire de Soudougui (Province du Koulpélogo) et 8 volontaires pour la défense de la patrie, tombés le 5 novembre 2022 à l’occasion d’une mission de reconnaissance dans la localité de Bagamoussa. Le 07 novembre 2022, le détachement militaire de Sollé a aussi subi des dégâts matériels lors d’une attaque de sa base.

L’armée nationale note que même si la situation générale reste préoccupante, les actions coordonnées engagées dans les groupements de forces devraient contribuer à renforcer la pression sur les groupes armés terroristes.

Par ailleurs, les Forces armées nationales ont entrepris des actions sociales au profit des populations civiles au cours du mois écoulé dans le but de renforcer leur résilience face aux effets de la menace terroriste.

A cet effet, le Bulletin rapporte notamment des campagnes de collectes de sang, des consultations gratuites dans les garnisons militaires, des forages réalisés à Fada et à Kaya au profit des personnes déplacées internes, une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus conduite par le service de santé des Armées au profit des femmes. Plus particulièrement, on note l’organisation d’un repas communautaire par le détachement militaire de Silmangué (Province du Namentenga, région du Centre-Nord) qui a réuni plus de 600 civils de la localité le 1er novembre 2022 dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire des FAN. Du 30 octobre au 4 novembre 2022, les FAN ont escorté également 150 camions de vivres au profit des populations de Djibo (Province du Soum, région du Sahel).

Sidwaya.info

Source : Bulletin mensuel d’information des Armées sur les opérations de sécurisation du territoire national (15 octobre au 15 novembre 2022)