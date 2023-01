Lutte contre le terrorisme au Burkina : la République tchèque réaffirme son soutien

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience, le jeudi 26 janvier 2023, à l’ambassadeur, envoyé spécial pour le Sahel de la République tchèque, Tomas Ulicny. La coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme était au cœur des échanges entre le capitaine Traoré et son hôte.

L’ambassadeur, à sa sortie d’audience, a déclaré être venu « rassurer le chef de l’Etat burkinabè de la continuation de notre appui dans la lutte contre le terrorisme ». L’envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel a précisé que son pays est disposé à poursuivre la coopération avec le Burkina Faso, dans le domaine sécuritaire à travers un renforcement des capacités de l’armée par la formation et des dotations en matériel militaire.

Selon le diplomate tchèque, les deux pays se sont aussi accordé sur la nécessité de renforcer et de dynamiser leur collaboration pour plus d’efficacité dans la lutte contre les forces du mal. « Je suis convaincu qu’avec l’assistance tchèque, le gouvernement burkinabè va surmonter les difficultés dans la lutte contre le terrorisme et la guerre sera gagnée », a soutenu l’ambassadeur, envoyé spécial pour le Sahel de la République tchèque.

Direction de la communication de la présidence du Faso