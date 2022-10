Lutte contre l’insécurité alimentaire : le programme « FEED Burkina Faso » lancé

Le programme SIA ‘’FEED Burkina Faso’’ pour des systèmes alimentaires durables et un environnement sain a été officiellement lancé, le mercredi 5 octobre 2022 à Koupèla province du Kourittenga.

SOS Faim, Iles de Paix et Autre Terre, sont toutes des ONG belges qui soutiennent depuis plusieurs décennies des communautés rurales, des entreprises sociales et des organisations paysannes africaines et latino-américaines engagées dans la recherche de leur mieux-être. Après l’évaluation de sa première phase jugée satisfaisante au Burkina, un nouveau programme quinquennal 2022-2026 commun a vu le jour pour soutenir les paysans et autres acteurs de l’économie sociale et solidaire en les aidant à co-construire. Cela se fera avec des citoyens du Nord et du Sud ainsi qu’avec les décideurs, des systèmes alimentaires durables et un environnement sain. Pour la réussite de ce projet, Aisata Angelina Traoré, haut-commissaire de la province du Kourittenga, a affirmé sa disponibilité et son engagement.

« Je voudrais rendre un vibrant hommage aux paysans pour leur ardeur au travail dans un contexte marqué par l’insécurité qui porte un coup dur à toute action de développement », a-t-elle dit. Même son de cloche pour Belemviré née Nikiema Alice, préfet et par ailleurs présidente de la délégation spéciale de la commune de Koupèla. Selon elle, c’est une belle initiative que la population de la commune de Koupèla accueille. « Nous invitons les producteurs, les acteurs, les coopératives à s’impliquer dans ce projet afin d’améliorer leur productivité et contribuer à la préservation de l’environnement. Nous allons prendre attache avec les organisateurs pour avoir des informations nécessaires en vue de partager avec ceux qui seront dans le besoin», a-t-elle déclaré. Ce projet intervient dans 8 régions du Burkina Faso. Toutes les trois ONG sont basées dans la région du Centre-Est avec des secteurs d’activités complémentaires. « Nous avons besoin d’une pleine participation en tant que promoteur et non pas en tant que bénéficiaire. Les activités seront nombreuses. Pour ARFA, c’est développer la production agro-écologique. CES Burkina va travailler sur la gestion solide au niveau de la ville de Koupèla, CENABIO pour la promotion de l’agriculture biologique et des produits de cette agriculture biologique et Burkinaria Booste de l’Association Yolose tuuma qui va aussi promouvoir l’agriculture pour les jeunes dans le secteur agricole», a expliqué le coordonnateur, Abdoulaye Somsoré Traoré.

« Nous sommes chargés des résultats 1, 2, 3 et 4. Il s’agit de la transition agro-écologique, les bonnes techniques de production y compris les bonnes pratiques hygiènes des récoltes. En plus, nous intervenons dans le domaine de l’élevage. A ce niveau, nous accompagnons les agriculteurs à mettre en place l’agriculture. Nous intervenons également dans l’environnement. Nous sensibilisons la population à la protection des arbres et la plantation. Nous intervenons dans 20 villages de la province du Kourittenga. Ce projet est la bienvenue car nous travaillons à ce que nos bénéficiaires puissent avoir une alimentation saine », a indiqué Youma Abdoulaye, chef du projet FEE GOOD, ONGs ARFA. Avec une durée de 5 ans, ce projet a débuté ses activités en début 2022 avec l’accord de financement de la direction de la coopération Belge de développement. Dans la province du Kourittenga, 4 communes bénéficieront de ce projet mis en œuvre par le programme SIA FEED.

Amédée W. SILGA