Maroc – Burkina Faso: 1-0 : les Lions sans forcer

En match amical face aux Lions de l’Atlas du Maroc hier au stade Bollaert-Delelis de Lens, les Etalons ont été battus 1-0 au cours d’une rencontre disputée à sens unique, largement dominée par l’équipe victorieuse.

Il est 17h 30 (15h 30 TU) à la devanture du stade Bollaert-Delelis de Lens. Personne n’a accès dans la cour. L’ouverture des portes est prévue pour 18h 30 (16h 30 TU). L’affluence est déjà perceptible. Pour perdre le temps, certains grignotent des frites avec les restaurants ambulants. Entre temps, les Marocains se mettent un peu à l’écart pour entonner leur hymne national.

La raison, il a été décidé de se passer de la traditionnelle exécution des hymnes avant l’entame de la rencontre. « Un bel hommage » selon un supporter marocain Rachid Agnaou. « Au-delà du match, je suis là pour soutenir mes frères endeuillés par le séisme. Nous voulons profiter de ce match pour interpeller nos autorités pour qu’elles s’engagent sans faille dans son soutien aux victimes », a-t-il laissé entendre.

Puis, avec ses compatriotes, Ils viennent aux nouvelles des footballeurs burkinabè. « Comment va Traoré (Bertrand) ? Et Edmond ? Lui, c’est un bon joueur » apprécient-ils. Mais, pour eux, Issoufou Dayo reste le meilleur des Burkinabè. « Il est costaud », « c’est le joueur le mieux payé en Afrique » vantent-ils.

Des compliments que le capitaine du soir des Etalons a bien rendus aux Marocains. En effet, après la prise de contact de la pelouse des Lions acclamés par un stade acquis à leur cause, c’est autour des Etalons de faire pareil avec des ovations d’un moindre degré. Dayo réclamé par les supporters de la tribune Ouest s’en ira leur rendre ses civilités. Il a eu droit à des applaudissements bien nourris.

Un match à sens unique

Il est 20h 30 (18h 30), place au match. Le stade est tout en rouge. L’ambiance est à son paroxysme. Les deux équipes prennent ensemble une photo avec une large banderole noire qui rend hommage aux victimes du séisme, suivi de la minute de silence. Le coup d’envoi est marocain. Pas de round d’observation. Les Lions de l’Atlas, comme à domicile, affichent leurs ambitions. Ils font bien circuler le ballon.

L’option des Etalons est claire : défendre et procéder par des contres. Vont-t-ils tenir le coup face à une formation joueuse et portée par plus de 20 000 supporters ? Question. Ce qui est sûr, le quart d’heure de jeu a montré que faire évoluer Adamo Nagalo à droite n’est pas une bonne idée. Pire, Abdoul Fessal Tapsoba, comme l’ensemble de l’équipe, manque de créativité. Dans l’entrejeu, l’impression est que certains joueurs étalons fuient la balle et se cachent derrière l’adversaire pour éviter de recevoir une passe.

Et ce qui devait arriver arriva à la 35e par ce slalom d’Azz-eddine Ounahi qui trouve la faille. Un but qui réveille le Bollaert et enfonce davantage les Etalons, qui ont failli à deux reprises se faire punir. Mais, contre le cours du jeu, Fessal Tapsoba (41e), sur un caviar de Cyrille Bayala, manque le cadre. La pression monte d’un cran en seconde période. Les Burkinabè sont à chaque fois pris de vitesse.

Le secteur médian des Etalons est asphyxié. Il a souvent fallu un Hervé Kouakou Koffi pour éviter le pire. Pendant que son équipe souffre, Hubert velud comme à ses habitudes reste frileux. Il ne bronche pas. Heureusement que les Marocains jouent de maladresses et accumulent les occasions ratées. Un match à sens unique qui s’est terminé par la victoire étriquée des Lions de l’Atlas. Ce match a montré qu’il reste beaucoup à faire pour les Etalons avant la Coupe d’Afrique des nations.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Lens

Fiche technique

Mardi 12 septembre 2023

Match amical international Maroc – Burkina Faso : 1-0

Stade : Bollaert-Delelis de Lens

Pelouse : très bon état

Temps : nocturne

Spectateurs : 42 000 environ

Trio arbitral français : Jérémie Pignard (centre) assisté de Aurélien Drouet et Alexis Auger

Avertissements : Abdoul Fessal Tapsoba (40e), Issoufou Dayo (90e), Fabrice Sangaré (90e), et Edmond Tapsoba (90e) pour le Burkina.

Achraf Hakimi (63e) pour le Maroc.

Maroc

Yassine Bono, Achraf Hakimi (puis Harit Amine, 80e), Yahya Attiat-Allah (puis Bilal El Khannouss, 80e), Aguerd Nayef, Saiss Ghanem (cap), Mazraoui Noussair, Azz-eddine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli, Amine Adli (puis Ismaël Saïbari, 65e), En-Nesyri, Selim Amallah (puis Aboukhlal Zakaria, 65e).

Entraineur : Regragui Hoalid

Burkina Faso

Hervé Kouakou Koffi, Abdoul Razack Guiébré, Adamo Nagalo, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo (cap), Adama Guira, Dramane Salou, Ibrahim Blati Touré (puis Fabrice Sangaré, 64e), Abdoul Fessal Tapsoba (puis Mamady Bangré, 80e), Cyrille Barros Bayala, Cheick Djibril Ouattara (puis Mohamed Konaté, 64e).

Entraineur : Hubert Velud