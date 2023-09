Maroc-Burkina : match amical sur fond de tristesse et de deuil

Le Burkina Faso et le Maroc se retrouvent ce soir sous le coup de 18h 30 (TU) au stade Bollaert-Delelis de Lens, en France, pour un match particulier aux allures de compassion et de solidarité au peuple marocain endeuillé par un séisme qui a fait plus de 2 000 morts.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle et enjeu exceptionnel. Plus qu’un match de football, la rencontre Maroc-Burkina ce 12 septembre à Lens sera celui de la compassion à un peuple endeuillé par un séisme sans précédent. D’ailleurs, il est prévu que les recettes de cette rencontre soient reversées au Maroc, en guise de soutien aux victimes du séisme de vendredi dernier. Qu’à cela ne tienne, la rencontre se disputera au stade Bollaert-Delelis de Lens à guichet fermé. Ce qui motive davantage Adama Guira. « Le match est annoncé à guichet fermé, ce qui est une motivation supplémentaire pour nous de se défoncer face à une belle équipe marocaine », a-t-il avoué, lui qui connait déjà ce stade et son ambiance électrique lors de son bref passage dans l’équipe de Lens en 2017. « Nous avons évacué les frustrations du match face à l’Eswatini. Nous sommes concentrés sur le match face au Maroc qui n’est pas jamais une rencontre amicale », a déclaré Adama Guira. Un match de « prestige », selon le sélectionneur national Hubert Velud, même si les derniers évènements au Royaume chérifien vont un peu gâcher la fête. « Ce match est très important pour nous car, il nous permettra de voir là où nous en sommes face à une grande équipe de niveau mondial, avec des conditions européennes qui avantageront plus l’adversaire », a-t-il laissé entendre.

« Nous allons leur causer des problèmes » (Velud)

Hubert Velud s’attend ainsi à un match « difficile ». « Nous allons souffrir mais nous avons des arguments à faire valoir. Nous allons leur causer des problèmes », a-t-il prévenu. Face à l’inefficacité offensive criante devant l’Eswatini, le sélectionneur national n’a-t-il pas des craintes face au Maroc ? « Tactiquement dans l’approche, ce sera un match carrément différent de celui face à l’Eswatini. Nous devons être avant tout costauds défensivement », a-t-il analysé. La tête pensante des Etalons a constaté que son équipe joue mieux quand elle a de l’espace. Ce qui sera probablement le cas face au Maroc, selon lui. « Nos bons résultats jusque-là l’ont été quand nous bénéficions de beaucoup plus d’espace que nous n’avons pas eu face à l’Eswatini », a informé coach Velud. Il a promis de faire tourner son équipe face au Maroc. « Nous avons des absents très importants qui sont Cédric Badolo (blessé) et Issa Kaboré pour absence de visa d’entrée dans le territoire français. C’est lourd par rapport au match face à l’Eswatini. En plus de Mohamed Konaté et Ousséni Bouda qui étaient restés au Maroc à la recherche de leur visa et qui nous ont rejoint rien que hier nuit. Nous avons un effectif et nous allons nous adapter à cela », a-t-il expliqué. L’ex-sélectionneur du Soudan a encore rappelé et « répété » à ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer, de saisir leurs chances.

Yves OUEDRAOGO Depuis Lens