Mémorial Thomas Sankara : Le comité transmet le flambeau de la révolution à la jeunesse en présence du chef de l’Etat, capitaine Ibrahim Traoré

Le comité international du mémorial Thomas Sankara a commémoré ce samedi 15 octobre 2022 l’assassinat du leader de la révolution d’août 83, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara en présence du chef de l’Etat, capitaine Ibrahim Traoré.

La cérémonie s’est déroulée sous les yeux d’un public conquis à la cause de Thomas Sankara mais aussi d’Ibrahim Traoré confirmé à la tête de l’Etat par les assises nationales et en qui beaucoup espèrent retrouver le leadership et le panache de son illustre prédécesseur.

Dépôt de gerbe de fleurs sous le monument du héros burkinabè, hommage aux familles des victimes du 15 octobre 1987 et transmission de flambeaux à des jeunes engagés pour le combat de Thomas Sankara dans le cadre du mémorial ont été les principaux actes majeurs de la célébration. La cérémonie a été placée sous le thème : « passage du flambeau de la révolution à la jeunesse. »

Le président du comité international mémorial Thomas Sankara (CIM-TS), Pierre Ouédraogo a rendu hommage à la justice militaire qui a « magistralement » conduit le procès Thomas Sankara à son terme. « Nous sommes fiers de notre système judiciaire », s’est-il réjoui.

Pierre Ouédraogo a souhaité que l’Etat burkinabè s’implique pour un dénouement du volet international de cette affaire.

Il a également souhaité que le Burkina Faso accompagne la réalisation du projet architectural du mémorial Thomas Sankara qui a été confié au célèbre architecte burkinabè Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022.

Le président du CIM-TS a par ailleurs souhaité que le nouveau chef d’État, capitaine Ibrahim Traoré incarne la pensée et les valeurs du capitaine Thomas Sankara.

Sidwaya.info