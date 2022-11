Ministère en charge de la communication : Emmanuel Ouédraogo au contact de ses collaborateurs des Hauts-Bassins

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, le lundi 14 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso, une prise de contact avec le personnel des services déconcentrés de son département dans la région des Hauts-Bassins.

Pour sa toute première sortie en région, en tant que chef du département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, le ministre porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a séjourné à Bobo-Dioulasso, les 14 et 15 novembre 2022. A l’occasion, il a effectué une « une revue de troupes » des services déconcentrés de son département. Cette rencontre, à écouter le ministre, se veut une prise de contact. D’entrée, il a exprimé aux agents, toute sa disponibilité à collaborer avec eux. « Je suis ouvert aux suggestions, aux conseils et aux propositions pour hisser le département à la hauteur des défis de l’heure », a déclaré Emmanuel Ouédraogo. Il a, par ailleurs, reconnu et salué la résilience dont fait preuve le personnel dans les régions dans le contexte actuel qu’il a qualifié de « chrysogène ».

Le ministre Ouédraogo s’est dit aussi être conscient des difficultés d’ordre institutionnel et matériel que rencontrent les travailleurs. Des difficultés, à l’écouter, qu’il faut travailler à réduire afin que les agents puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Les agents ont eu la parole pour exposer leurs différentes préoccupations au premier responsable de leur ministère. Il s’agit du manque de logistique et d’occupation pour certains, mais aussi de l’insuffisance de promotion des cadres du ministère en service hors de Ouagadougou la capitale. Des préoccupations que le ministre a écoutées avec attention. « Dans la limite des moyens dont nous disposons, nous allons faire le maximum pour améliorer les conditions des travailleurs », a promis M. Ouédraogo.

– Alpha Sékou BARRY alphasekoubarry@gmail.com