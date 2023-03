Musique : Alif Naaba et Malika la Slameuse deviennent des ambassadeurs du PNUD

Deux personnalités de la musique burkinabè, à savoir Alif Naaba et Malika la Slameuse, ont été faites ambassadeur de bonne volonté du PNUD Burkina Faso. C’était au cours d’une cérémonie baptisée ‘’Barka’’ organisée le 29 mars 2023 dans un hôtel de Ouagadougou.

Pour le prince de Konkistenga, c’est un nouveau défi à relever pour le développement du Burkina Faso. « J’ai une pensée forte pour mon pays, qui j’en suis certain, gagnera le combat d’un avenir meilleur pour ses filles et fils », a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Quant à Malika la Slameuse, elle s’est engagée « à travailler avec le PNUD Burkina Faso pour faire avancer ses objectifs et réaliser une vision d’un monde plus juste, équitable, inclusif et durable ».

Alassane KERE