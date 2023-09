Musique: Doundosy publie un nouveau single pour apaiser les cœurs

Après un retour réussi sur la scène musicale burkinabè, Doundosy publie un nouveau single Zounzoukou.

Après 20 ans d’absence, Doundosy est en mode rattrapage. Son retour dans le paysage burkinabè avec son single Wobr a été un succès .Puisque l’œuvre a été désignée Kunde de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle. Ce mois-ci, depuis le 1er septembre, le prince du djecka (rythme bissa), Doundousy, signe un nouveau single intitulé Zounzounkou.

Pour, dit-il, apaiser les cœurs. « Zounzoukou est une chanson qui interpelle les personnes qui passent tout leur temps à critiquer négativement les autres. Au lieu de mettre leur énergie à découvrir leur don, elles critiquent les autres jusqu’à ce que leur don meurt», dénonce l’artiste, en conseillant aux leaders de promouvoir l’union des Burkinabè. Arrangé par Sam Etienne Zongo, Zounzounkou-du djecka fusionné à la guitare, au saxophone, etc.- a été enregistré en live et masterisé, affirme-t-il, selon le standard européen.

Depuis le succès de Boyigue, Djecka, Etranger, Hounsou, Lompare, Pepe de l’album Mélodie Djecka et du single Wobr, Doundosy se donne les moyens pour imposer le djecka et sa nouvelle production au niveau national et international. Pour atteindre son objectif, l’héritier musical de Mahama Yoda, célèbre joueur de Tam-tam du village de Lengha, puise dans ses connaissances acquises en Angleterre.

Alassane KERE