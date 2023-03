Paroisse Saint Joseph de Pabré : les noces d’eau célébrées

La paroisse Saint Joseph de Pabré a célébré, le dimanche 19 mars 2023, son centième anniversaire à travers une messe d’action de grâce.

1923-2023, voilà 100 ans que Mgr Joanny Thévenoud alors Père, créait la paroisse Saint Joseph de Pabré. Pour marquer cet événement, les fidèles chrétiens se sont retrouvés, le dimanche 19 mars 2023, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Prières, chants, danses et louanges ont été les temps forts de cette célébration eucharistique présidée par le Cardinal Philippe Ouédraogo.

Dans son homélie du jour, l’archevêque de Ouagadougou a indiqué que la joie de ce jour trouve sa raison dans les acquis engrangés par l’Eglise-famille depuis la découverte de Pîigkossodo par le Père Thévenoud qui s’y est installé et à partir de là, a réalisé de grandes œuvres apostoliques au fil des années. « En 1923, il a créé la paroisse, en 1924, ce sont les sœurs Noviciat qui ont été installées suivies du petit séminaire en 1925. Et, un jubilé ce n’est rien d’autre qu’une action de grâce.

C’est pourquoi, nous nous sommes retrouvés pour dire merci à Dieu pour les merveilles d’amour manifestés à travers son serviteur Mgr Joanny Thévenoud et tous les missionnaires », a souligné le Cardinal. Selon lui, cette célébration a aussi été une occasion de demander pardon pour tous les manquements, car humainement, individuellement et communautairement, on ne peut s’auto-satisfaire de ce que nous faisons. C’est pourquoi, il a laissé entendre que ce jubilé doit être un nouveau départ pour la construction de la paroisse de Pabré dans le progrès de la mission.

Car a-t-il dit : « l’église existe pour évangéliser et tout baptiser, y compris les catéchumènes. Chacun a sa place et son rôle dans cette œuvre d’évangélisation. Et c’est un appel pour que chacun s’implique dans le don de sa personne, de ses biens, dans l’acceptation des souffrances pour le développement de l’église et la propagation de la foi ».

Défi relevé pour le curé de la paroisse Saint Joseph de Pabré, abbé Vincent Ilboudo, qui a soutenu qu’au moment où ils ont lancé le jubilé, le 21 mars 2021, ils ignoraient l’ampleur de la tâche qui les attendait. Mais quand ils ont réussi à mettre en place les activités du jubilé, cela leur a donné de l’énergie et de la joie et avec la mobilisation des paroissiens, des ressortissants et les autres bonnes volontés, ils ont réussi à réaliser les activités programmées.

L’église, symbole du jubilé

Pour abbé Ilboudo, cette joie est d’autant plus grande dans la mesure où la rénovation de l’église est le symbole même du jubilé, de l’effort de filles et fils de la paroisse de Pabré pour donner peau neuve à ce temple et manifester leur désir de s’engager davantage pour que leur paroisse puisse se construire de jour en jour. Le jubilé a été placé sous le thème : « Enracinés en Jésus, unis dans la foi, construisons notre paroisse ». Il a expliqué que ce mot d’ordre a été un catalyseur pour l’accomplissement de nombreuses activités telles, la neuvaine préparatoire du jubilé, une grande conférence sur le thème : « Cent ans d’évangélisation : état des lieux, défis et perspectives ».

Mais beaucoup reste à faire, a-t-il dit. « Au niveau de la foi, il s’agit de travailler de façon à ce que les fidèles puissent prendre le Christ comme modèle, comme exemple et se donner à lui, sortir de la peur dans certaines situations liées à la superstition, aux pratiques qui ne correspondent pas à la foi », a confié le curé. Il a ajouté qu’ils doivent également être unis dans la foi car venant de divers horizons, de diverses ethnies, il faudrait qu’ils puissent rassembler les ef

forts des uns et des autres et que leur diversité soit leur richesse pour les amener de l’avant. « Et les constructions que nous envisageons, il s’agit de pouvoir donner une grande salle de conférence à notre paroisse, travailler pour que l’école Saint Joseph puisse avoir une maternelle, un collège, rénover la maison de sœurs et reconstruire un presbytère », a-t-il énuméré.

Pour avoir été témoin des merveilles qui ont fait l’objet de ce jubilé, Brenard Kiendrébéogo, un paroissien, ne cache pas sa joie. Selon lui, ce centenaire a permis de réveiller la foi qui sommeillait chez certains et au regard de la mobilisation, il a souhaité que les fidèles gardent la flamme de leur foi allumée afin que la paroisse soit un exemple pour tous. Même son de cloche chez Leza Olive Ouédraogo qui souhaite la paix pour le pays car sans paix, rien n’est possible. «Beaucoup de gens n’ont pas pu faire le déplacement à cause de l’insécurité. Mais nous prions Dieu pour le changement de la situation », a-t-elle prôné. Ce jubilé a connu la participation de nombreuses personnalités dont le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Donald NIKIEMA