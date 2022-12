Pénurie de carburant à Tenkodogo : « Elle est liée à la perturbation des fournitures de la SONABHY», Alidou Ouédraogo, directeur régional en charge du commerce

Depuis près d’une semaine, les populations de la ville de Tenkodogo et environnants sont confrontés à une pénurie de carburant dans les stations-service. Sidwaya a fait le constat dans quelques une de ces lieux, dans la matinée du lundi 5 décembre 2022.

Il est 10 heures, ce lundi 5 décembre 2022, à la station-service SODYFA de Tenkodogo. Une foule immense avec des engins à deux roues pour certains et des bidons vides pour d’autres, a pris d’assaut les lieux, pour se ravitailler en carburant. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) y sont également pour assurer la sécurité. « Depuis près d’une semaine, nous connaissons une pénurie d’essence à Tenkodogo », nous confie la gérante de la station-service SODYFA de Tenkodogo, Sakina Ibriga.

Selon elle, cette rupture de carburant s’explique par des difficultés d’approvisionnement de leurs véhicules-citernes à la SONABHY. « Une fois à la SONABHY, il faut que nos engins attendent 2 à 3 jours pour être ravitaillés », précise-t-elle. Mme Ibriga indique en outre que le nombre de citernes dont dispose sa station lui a permis d’être ravitaillée la nuit dernière pour satisfaire la clientèle. La gérante de SODYFA a fait savoir que sa station se réserve de servir les détenteurs de bidons de 20 litres et plus. « Les populations se plaignent que ces derniers revendent le litre d’essence à 1 500 F CFA.

Pourtant à la pompe, il est servi à 761 F CFA », soutient-elle. Soumaila Seonné, photographe à Bagré, est à la recherche du carburant à la station-service SODYFA de Tenkodogo. Il dit avoir pris le rang depuis 5 h du matin pour espérer être servi. « J’ai acheté un bidon vide de 1,5 l à 100 F et je fais la queue en espérant avoir 500 F CFA d’essence pour rentrer à la maison. Mais c’est très compliqué ! », s’offusque-t-il.

Il invite, par ailleurs, l’autorité à consentir des efforts pour trouver des solutions à cette pénurie. Contrairement à SODYFA, les autres stations de la ville de Tenkodogo, notamment Shell, Total, n’ont pas une goutte de carburant à la pompe en cette matinée du 5 décembre. L’équipe de Sidwaya en a fait elle-même le constat. Seydou Zabsonré, lui, est un vendeur d’essence au bord de la rue. « Je suis un vendeur d’essence mais je n’en dispose plus. Avant la rupture, je vendais le litre d’essence à 750 F CFA mais avec la pénurie, celui-ci se vend entre 1 250 F CFA et 1 500 F CFA.

Aujourd’hui, il n’y en a même plus. Les gens disent qu’on ne peut plus faire venir l’essence des pays voisins, car la voie est impraticable », explique-t-il. Pour le directeur régional du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises du Centre-Est, Alidou Ouédraogo, cette pénurie de carburant, qui concerne la ville de Tenkodogo et par ricochet la région est liée à la perturbation des fournitures au niveau de la SONABHY.

« La semaine dernière, il y avait un mouvement d’humeur à la SONABHY. Ce qui a troublé le ravitaillement. Un long temps a été mis pour livrer ceux qui avaient leur bon en instance », souligne-t-il. Selon lui, cette rupture s’explique aussi par la faible capacité des stations-service de Tenkodogo, car la plupart d’entre elles, confie-t-il, disposent seulement d’une capacité de 10 000 litres d’essence. En attendant, le directeur régional en charge du commerce a rassuré avoir reçu de sa hiérarchie, que tout va rentrer dans l’ordre par un ravitaillement des populations en carburant. – Noufou SAWADOGO

Les non-dits d’une pénurie

Selon nos sources, cette pénurie de carburant s’explique par les mesures prises par le gouvernement en vue d’assécher les filières illégales d’approvisionnement des terroristes en produits pétroliers. Cette mesure, en vigueur dans certaines contrées du pays, consiste à ne pas servir dans un bidon, plus de 60 litres de carburant à un client. Au-delà, ce dernier devra se munir d’une autorisation dûment établie par la police ou la gendarmerie, se faire identifier dans la station-service dans laquelle il achète le carburant, enregistrer la quantité achetée et donner la destination de celle-ci. A cela, s’ajoute la destruction des dépôts et filières illégaux d’approvisionnement ; toute chose qui a entrainé une ruée vers les stations-service.

N.S.